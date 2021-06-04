У Тернополі 33-річна жінка потрапила до лікарні після фарбування волосся.

33-річна місцева мешканка отримала сильну алергічну реакцію на фарбу.

Вона викликала швидку, звітує генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

Із набряком Квінке, кропивницею, сильним почервонінням обличчя пацієнтку госпіталізували до лікарні.

Отруєння дітей

У квітні 2021 року у Чернігівській області четверо дітей із багатодітної сім’ї потрапили до реанімації через отруєння невідомою речовиною.

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Згідно з інформацією, напередодні батьки нагодували їх картоплею з грибами. Наймолодшій дитині було вісім місяців, найстаршому хлопчику – сім років. Справою займалися представники місцевих правоохоронних органів.

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Джерело: Cemd MK