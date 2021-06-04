В ООН озвучили оптимістичний прогноз, що вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), який провокує синдром набутого імунодефіциту (СНІД), вийде подолати до 2030 року.

Про це заявила керівник програми боротьби зі СНІДом в ООН, директор-розпорядник програми UNAIDS Вінні Б’яньїма.

За її словами, країнам варто зосередитися на нерівностях, які не дозволяють людям отримати доступ до необхідних послуг.

– Якщо вони зможуть перекрити ці прогалини щодо конкретних груп найбільшого ризику, ми зможемо покласти СНІДові край до 2030 року, – зазначила Вінні Б’яньїма.

Міфи про ВІЛ та СНІД

У мережі шириться багато неперевіреної інформації про ВІЛ та СНІД.

Зокрема про шляхи передачі, симптоми та лікування.

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