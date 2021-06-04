Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Поєднання двох різних Covid-вакцин виявилося ефективнішим за одну – дослідження

вакцина, укол

Німецькі медики дослідили, що пацієнти, які отримали перше щеплення від Astra Zeneca, а другу дозу вакцини від компанії Pfizer, не  мали небезпечних побічних ефектів.

Вони придбали імунітет, який навіть сильніший, ніж якщо б він був від двох вакцин однієї і тієї ж компанії. Про це дослідники опублікували статтю на medRxiv .

Читайте
До Covid-вакцинації хочуть залучити комунальні та приватні медзаклади - МОЗ

Але важливо зазначити, що статті, опубліковані на medRxiv — не проходили фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

З початку травня 2021 року дитячі щеплення для віку 12-15 років з намірів стали практикою в США і Канаді. Станом на середину травня в Америці щеплення від Covid-19 отримали близько 2,5 млн дітей: майже половині з них ввели обидві потрібні дози.

Джерело: medRxiv.

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка