Німецькі медики дослідили, що пацієнти, які отримали перше щеплення від Astra Zeneca, а другу дозу вакцини від компанії Pfizer, не мали небезпечних побічних ефектів.

Вони придбали імунітет, який навіть сильніший, ніж якщо б він був від двох вакцин однієї і тієї ж компанії. Про це дослідники опублікували статтю на medRxiv .

Але важливо зазначити, що статті, опубліковані на medRxiv — не проходили фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

З початку травня 2021 року дитячі щеплення для віку 12-15 років з намірів стали практикою в США і Канаді. Станом на середину травня в Америці щеплення від Covid-19 отримали близько 2,5 млн дітей: майже половині з них ввели обидві потрібні дози.

Джерело: medRxiv.