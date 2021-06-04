Набряк Квінке іноді проявляється настільки вражаюче, що люди, які перебувають у цей час поруч із постраждалим, або губляться, або впадають у прострацію, спостерігаючи жахливий напад задухи і судомний голосний кашель.

Чому виникає набряк Квінке? Як правильно надати першу допомогу за такого стану? На ці та інші питання Фактам ICTV відповідає сімейний лікар поліклініки Оболонського району Києва Людмила Сердюк.

– Набряк Квінке або ангіоневротичний набряк розвивається в підшкірних шарах, у підшкірній клітковині або слизовій оболонці, – розповіла Людмила Сердюк.

Перші відчуття набряку: легке печіння і поколювання в тому місці, де за лічені хвилини з’явиться небезпечна припухлість – на губах, повіках, щоках. Іноді сильно опухає язик, іноді – все обличчя, тоді хворому не вдається навіть відкрити очі.

Серед симптомів також – сльозотеча, важке, свистяче дихання через ніс, сухий кашель і осиплість у голосі. У людей із розвиненим набряком Квінке, як правило, знижується артеріальний тиск, вони інтенсивно пітніють, скаржаться на прискорене серцебиття.

За словами сімейного лікаря, найбільш небезпечним для життя є ангіонабряк гортані, який швидко призводить до перекриття дихальних шляхів, задухи і летального результату. Тут лік іде на хвилини. І зволікання дійсно смерті подібне. Ось чому в такій ситуації вкрай важливо не лякатися, не губитися, а негайно викликати екстрену медичну допомогу.

Причини набряку Квінке

Набряк Квінке – це наслідок реакції організму на алергени. Ними можуть бути продукти (цитрусові, яйця, шоколад, молоко, риба), пилок рослин, грибки, побутова хімія, лікарські препарати, укуси комах, пил, шерсть або виділення домашніх тварин, сонячні промені, а також стрес, проблеми з травленням, спадковість.

Досить часто набряк Квінке може розвинутися від застосування фарби для волосся. Алергію на неї найчастіше провокує компонент парафенілендіамін, який входить до складу практично всіх фарб для волосся і саме завдяки йому відбувається ефект стійкого фарбування.

За словами Людмили Сердюк, алергічну реакцію, зокрема й набряк Квінке, можуть викликати навіть ті фарби, які позиціонуються як “гіпоалергенні” або “100% натуральні”.

Але тут потрібно усвідомлювати, що абсолютно натуральної фарби для волосся не існує. Винятки становлять натуральні хна і басма. Решта фарб – вибухова суміш зі всіляких хімічних компонентів, які й є причиною алергії.

Перша допомога при набряку Квінке

До приїзду швидкої медичної допомоги, яку потрібно викликати обов’язково, слід усунути контакт з алергеном, дати доступ свіжого повітря, укласти хворого, заспокоїти його. Якщо є можливість, дати таблетку будь-якого антигістамінного препарату, який є в домашній аптечці. Якщо людина не може ковтати, таблетку подрібнити і покласти під язик.

Також непогано було б мати під рукою активоване вугілля, Ентеросгель або Полісорб, щоб знизити концентрацію алергічної речовини в організмі.

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