Україна знову опинилася на другому місці за смертністю від коронавірусу у Європі. На першому – Російська Федерація (393 за добу).

У світі за 24 години зафіксували понад 474 тис. нових випадків цієї хвороби, а загалом – 172,9 млн. Від ускладнень, які викликав коронавірус, за добу померли понад 10 тис. людей. Водночас одужали – понад 155 млн людей.

Головні новини про коронавірус за 4 червня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу зафіксували 2 266 нових випадків коронавірусу, загалом – 2 211 683. Протягом останнього дня у країні від наслідків, викликаних вірусом, померло 95 людей. Водночас подолати хворобу вдалося загалом 2 080 382 українцям, за добу – 8 291.

Найбільшу кількість підтверджених випадків виявили у Запорізькій (230), Дніпропетровській (156) та Київській (145) областях.

Коронавірус у світі

Влада Індії замовила 300 млн доз ще не затвердженої вакцини проти коронавірусу через складну ситуацію з хворобою. Невідома вакцина індійської фірми Biological E перебуває на етапі випробувань третьої фази.

Естонія обіцяє передати зайві 800 тис. доз препарату британсько-шведської компанії AstraZeneca іншим країнам, але точні деталі про пожертвування ще не встановили.

США закликають Китай оприлюднити записи, пов’язані з перебігом хвороби працівників лабораторії Уханьського інституту вірусології, які могли захворіти на коронавірус ще у 2019 році.

Вакцинація в Україні

В Україні за минулу добу, 3 червня, від коронавірусу вакцинувалися 50 840 людей. З них одну дозу отримали 46 868 людей, повністю імунізовані – 3 972 людини.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинувалися 1 123 663 людини, одну дозу отримала 1 123 661 особа, завершили імунізацію – 142 062 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 265 723 щеплення.

Центри вакцинації працюватимуть в Києві, Одесі, Львові, Тернополі, Полтаві та ще чотирьох містах Полтавської області. На щеплення запрошуватимуть людей, які записалися через додаток Дія або у сімейного лікаря. Люди зможуть імунізуватися препаратом CoronaVac, який розробила фармацевтична компанія Sinovac Biotech.