Дослідження, проведене Індійським інститутом медичних наук (AIIMS) в Делі, показало, що жоден з вакцинованих людей не помер після повторного зараження Covid-19 протягом квітня-травня 2021 року.

Це було виявлено в ході вивчення геномної послідовності проривних інфекцій в Індії під час другої хвилі Covid-19.

Простіше кажучи, якщо людина заразиться Covid-19 після повної вакцинації, це називається проривною інфекцією.

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Перше дослідження проривних інфекцій, проведене AIIMS в Делі в період з квітня по травень, підтвердило, що, незважаючи на дуже високе вірусне навантаження, жоден з вакцинованих людей не помер через хворобу.

З 63 проривних інфекцій 36 пацієнтів отримали дві дози, а 27 отримали – одну дозу вакцини від Covid-19. Десять пацієнтів отримували CoviShield, а 53 – Covaxin.

– Не дивлячись на те, що рівень антитіл для підгрупи пацієнтів були досить високі, вони, все ж таки, заразилися і були доставлені до лікарні, як і інші пацієнти, – йдеться в звіті AIIMS.

Але жоден випадок з досліджених проривних інфекцій не закінчився смертельним результатом. Однак у всіх випадках спостерігалася неослабна лихоманка високого ступеня тяжкості протягом п’яти-семи днів.

Середній вік пацієнтів становив 37 років (21-92 року), з них 41 чоловік і 22 жінки. У жодного з пацієнтів не було супутніх захворювань, які могли б служити фактором для проривних інфекцій.

У Мексиці зафіксовано перший випадок мукормікоз у 34-річного чоловіка, у якого 10 травня діагностували коронавірус.

Джерело: India today