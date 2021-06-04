Всесвітній день боротьби з карієсом відзначають 4 червня. За даними ВООЗ, у всьому світі ця хвороба зустрічається у 60-90% дітей шкільного віку і майже у 100% дорослих людей.

Лікар-стоматолог Маріанна Коршинська-Маді розповіла Фактам ICTV про те, що таке карієс, які причини появи, та як запобігти його виникненню.

Що таке карієс та які причини виникнення

Карієс – це патологічний процес, що виникає після прорізування зуба та характеризується демінералізацією емалі з наступним утворенням каріозної порожнини. Це захворювання, що має поліетіологічну природу.

Є низка причин, чому виникає карієс:

Наявність карієсогенних бактерій стрептококів ( Streptococcus mutans, Str. sanguis, Str. mitis, Str. salivarius та інші);

– Ці бактерії в результаті своєї життєдіяльності виділяють кислоту, яка демінералізує тверді тканини зуба. Це основна причина, – зазначила лікар.

Незадовільна гігієна, тобто що більше бактерій, то вищий ризик розвитку карієсу. Найбільше їх у нальоті;

Неповноцінне, незбалансоване харчування. Щоб не виникало карієсу, варто вживати їжу, яка збагачена мікроелементами та вітамінами. Також важлива структура їжі та якість питної води.

Недостатність слини у роті теж є ризиком виникнення карієсу. Адже слина не тільки фізично очищає зуби, мінералізує, але й містить антибактеріальний захист (лізоцим). Також дуже важливим є pH слини. В нормі він повинен бути в межах 5,8 – 7,8.

Генетичні передумови. За словами стоматолога, вихідний рівень мінералізації – це те, що ми отримуємо з народження. У когось міцніші зуби, товстіша емаль, а в когось – форма зубів, що погано самоочищається (до прикладу, глибокі фісури).

Загальний стан організму, наявність соматичних захворювань.

Симптоми та ознаки

Коршинська-Маді стверджує, що зазвичай початкові форми карієсу пацієнти не помічають, адже нічого не болить та немає дискомфорту. Тому більшість приходять, коли є больові чи неприємні відчуття. Це, на жаль, уже може бути не карієс, а його ускладнення (пульпіт).

– Ми, стоматологи, не перестаємо повторювати про важливість профілактичних візитів кожні шість місяців. Лікар має професійне освітлення, інструменти та достатньо навичок, щоби діагностувати карієс та пролікувати його з мінімальними затратами твердих тканин зуба і грошей пацієнта, – зазначила стоматолог.

Як виявити карієс вдома. Лікар радить періодично оглядати зуби. Якщо помітили якісь дивні білі, коричневі, чорні плями, які не зчищаються щіткою, краще одразу звернутися до стоматолога.

– Тим паче варто сходити на консультацію, коли з’являється надмірна чутливість чи вже побачили дірку в зубі, – додала вона.

Діагностика карієсу

Для лікаря діагностика карієсу не складна, навіть прихованого (між зубами, біля ясен, під яснами тощо). Здебільшого використовується рентгенологічне дослідження і вітальне фарбування. Також є спеціальний діагностичний апарат для виявлення тільки карієсу.

Профілактика карієсу

Методи, які можна використовувати вдома:

якісна, ретельна та щоденна домашня гігієна;

використання не тільки щітки, а і йоржиків, флосу;

зубну пасту краще використовувати з фторидами (для дорослих не менше за 1450 ppm);

збагачене кальцієм та фторидами харчування (різного роду насіння, горіхи, твердий сир, морепродукти, зелений чай, молоко, кефір, йогурти та інше).

не вживати шкідливі перекуси (солодощі, газовані напої);

інтенсивне жування твердої їжі;

дотримуватися здорового способу життя;

вчасно лікувати інші патології ШКТ, якщо такі є;

відвідувати стоматолога кожні півроку для проведення професійної гігієни.

Що спричиняє неправильний прикус у дитини

Алергічні риніти, часті застуди можуть вплинути на формування щелепи та прикусу дитини. Також раннє випадіння та видалення молочних зубів може у майбутньому формувати неправильне положення зубів.

Дитина має відвідати ортодонта тоді, коли у неї проріжуться всі 20 молочних зубів – у 3-3,5 роки. Але якщо дитині видалили молочні зуби, то лікар-стоматолог у будь-якому разі має направити її до ортодонта. Водночас лікар зможе оцінити, чи правильний прикус, чи є якісь погані звички та підкаже, як їх позбутися.