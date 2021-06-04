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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Скільки Covid-вакцин втрачено чи пошкоджено в Україні – МОЗ

вакцина, коронавирус

МОЗ повідомило, що станом на 30 травня в Україні утилізовано 742 дози вакцини в рамках вакцинації проти Covid-19.

742 дози розбито чи пошкоджено, сюди також входять дози, які не підлягають використанню.

Розподіл втрачених доз за виробниками:

  • Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 654. Івано-Франківська область втратила 533 дози.
  • CoronaVac (Sinovac Biotech) – 11. Сумська область втратила 6 доз.
  • Comirnaty (вакцина Pfizer та BioNTech) – 12. У Києві втрачено всі 12 доз.
  • AstraZeneca – 65. Запорізька області втратила 40 доз.
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У повідомленні не сказано про кошти, що втрачені через невикористання цих доз, тому що “інформація щодо вартості та суми витрачених коштів на придбання вакцини є конфіденційною”, – повідомляє МОЗ.

Європейський Союз приступає до вакцинації підлітків. Європейське агентство лікарських засобів в кінці травня видало дозвіл на використання вакцини Pfizer/BioNTech з 12 років.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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