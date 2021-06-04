У Болгарії оприлюднили інформацію про операції з трансплантації органів, донорами були громадяни України.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Болгарії Стойчо Кацаров.

Згідно з інформацією, за часів колишнього уряду державна клініка здійснювала операції з пересадки органів багатим людям з Ізраїлю, Японії та Оману.

Органи брали у громадян України та Молдови, які, можливо, продавали їх, зокрема йдеться про нирки.

Як з’ясувалося, органи пересаджували пацієнтам з вигаданими іменами. Схема реалізовувалася так, щоб приховати інформацію про те, що пацієнти та їхні донори не були родичами, як того вимагає законодавство Болгарії.

Крім того, вдалося дізнатися, що один з чиновників зумів потрапити на початок списку очікування та отримав трансплантацію печінки.

За два роки у цій клініці провели 14 пересадок, де донорами були громадяни України та Молдови.

Трансплантація в Україні

У ніч з 31 травня та 1 червня у Львові трансплантували серце та дві нирки.

Операції почалися опівночі та закінчилися о 9.00.

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Джерело: Euractiv