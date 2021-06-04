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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

У США закликали Китай оприлюднити дані про хворобу фахівців в Ухані у 2019 році

коронавірус китай

У США закликали Китай оприлюднити записи, пов’язані з перебігом хвороби працівників лабораторії Уханьського інституту вірусології, які могли захворіти на коронавірус ще у 2019 році.

Про це заявив провідний американський експерт з інфекційних захворювань, доктор Ентоні Фаучі.

– Я хотів би ознайомитися з медичними записами трьох осіб, які, як повідомляється, захворіли у 2019 році. Чи дійсно вони захворіли, і якщо так, то на що саме вони хворіли, – цитує видання Ентоні Фаучі.

Раніше співробітники американської розвідки повідомили Білий дім, що мають нові дані, пов’язані з джерелом пандемії коронавірусу.

Походження коронавірусу

Наприкінці травня 2021 року президент США Джо Байден доручив розвідці протягом 90 днів підготувати звіт про походження коронавірусу.

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Розвідка США отримала нові дані про походження коронавірусу - ЗМІ

Раніше це питання досліджували фахівці ВООЗ.

Детальніше про походження коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Financial Times

Фото: Dreamstime

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