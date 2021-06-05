В Україні з’являться е-лікарняні: Ляшко анонсував остаточну дату

В Україні з червня до серпня 2021 року усі медзаклади зможуть видавати, як електронні лікарняні, так і паперові листи непрацездатності людини. Однак вже з 1 вересня українці повністю перейдуть на онлайн-систему медвисновків щодо стану здоров’я.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– Повний перехід усіх медичних закладів країни на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 1 вересня 2021 року. До 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних, – пояснив міністр.

За його словами, рішення про те, який вид лікарняного видавати пацієнту, ухвалюватиме лікар, відповідно до вимог МОЗ.

Нині відповідний наказ, який регулюватиме це питання, підписаний і вже пройшов експертизу Мін’юсту.

Відмова від паперових лікарняних

Наприкінці квітня МОЗ закликало медичні установи повністю забезпечити готовність до запуску електронних лікарняних.

Напередодні у міністерстві зазначали, що е-лікарняний зможуть отримати ті пацієнти, які внесені до онлайн- системи охорони здоров’я та мають історію звернень до лікаря.

Джерело: Віктор Ляшко