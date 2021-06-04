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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

В Україні запрацюють центри вакцинації у п’яти областях: коли і де можна щепитися

вакцинація

В Україні цими вихідними, 5 та 6 червня, запрацюють нові центри вакцинації населення у двох областях. Загалом вакцинуватися можна вже у п’яти регіонах.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Центри вакцинації працюватимуть в Києві, Одесі, Львові, Тернополі, Полтаві та ще чотирьох містах Полтавської області.

На щеплення запрошуватимуть людей, які записалися через додаток Дія або у сімейного лікаря.

Де проводитимуть щеплення

У м. Київ – на базі Міжнародного виставкового центру за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А). Він працюватиме з 10.00 до 17.30. У місті зможуть вакцинуватися люди за запрошенням та ті, які його не мають, проте записані у Дії та хочуть отримати щеплення.

У Полтаві та області центри вакцинації працюють з 9.00 до 18.00. Адреса:

  • Полтава – на базі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (проспект Першотравневий, 5);
  • Кременчук – на базі Кременчуцького ліцею №11 “Гарант” (вул. Першотравнева, 53);
  • Лубни – на базі кінотеатру “Київська Русь” (проспект Володимирський, 16);
  • Горішні Плавні – відокремлений адмінкорпус ПрАТ “Гірничо-збагачувальний комбінат” (вул. Будівельників, 16).

На вихідних з 9.00 до 18.00 вакцинуватися можна також в Одесі:

  • торговий центр Мегадом, вул. Толбухіна, 135;
  • торговий центр Fontan Sky, пров. Семафорний, 4;
  • ЗОШ №15 на вул. Кримська, 80-А.

У Львові центр вакцинації працює на футбольному стадіоні Арена Львів з 10.00 до 19.00. Водночас у Тернополі центр вакцинації розташують на базі комунального підприємства Тернопільської міськради Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка на вулиці Злуки, 45.

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У МОЗ наголосили, що вакцинація відбуватиметься із дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог. Люди зможуть імунізуватися препаратом CoronaVac, який розробила фармацевтична компанія Sinovac Biotech.

Вакцинація в Україні

В Україні за минулу добу, 3 червня, від коронавірусу вакцинувалися 50 840 людей. З них одну дозу отримали 46 868 людей, повністю імунізовані – 3 972 людини.

Найбільше щеплень зробили препаратом Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech – 32 489. Також понад 17 тис. щеплень зробили китайською вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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