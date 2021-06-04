Європейський Союз приступає до вакцинації підлітків. Європейське агентство лікарських засобів наприкінці травня видало дозвіл на використання вакцини Pfizer/BioNTech з 12 років.

Так, з 1 червня почали прищеплювати підлітків в Італії та Румунії.

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У Франції неповнолітні можуть вакцинуватися за згодою батьків з 15 червня. Водночас вакцинація підлітків не буде обов’язковою, хоча в Міністерстві охорони здоров’я країни заявляють, що вона може допомогти наростити колективний імунітет.

Водночас необхідність вакцинувати підлітків ставиться під сумнів у багатьох країнах ЄС, в тому числі Румунії.

– Наскільки я розумію, коронавірусна інфекція не дуже небезпечна для дітей. Тому, я вважаю, що прищеплювати їх не обов’язково. Батьки повинні знати, що вакцина безпечна для дітей, так само як і для дорослих, – зазначила румунський лікар Сандра Алексіу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в багатьох країнах світу вакцина від Covid-19 досі недоступна для найбільш незахищених груп населення, наприклад, медичних працівників. ВООЗ закликає багаті країни скоротити нерівність у доступі до вакцин на глобальному рівні.

В яких країнах вакцинують дітей

Підлітків почали вакцинувати не тільки в Європі, але і в США, Канаді, Ізраїлі, ОАЕ, Сінгапурі.

Про те, в яких країнах вакцинують від коронавірусу дітей, дивіться в інфографіку Фактів ICTV.

Джерело: Euronews