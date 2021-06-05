В Україні сьогодні, 5 червня, підтвердили 1 897 нових випадків Covid-19, за весь час епідемії коронавірусом інфікувались понад 2,2 млн українців.
– 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків захворювання на Covid-19. Серед них – 91 дитина та 65 медпрацівників, – передає МОЗ.
За добу з лікарень виписалися 8 330 осіб, госпіталізовано – 1 065, не змогли впоратися з ускладненнями захворювання 86. З початку епідемії ковід став смертельним для 51 000 українців, перехворіли їм понад два мільйони.
Коронавірус у регіонах
Найбільшу кількість підтверджених випадків виявили в Києві (497), Київській області (160), Запорізька (138), Дніпропетровська (128) і Харківська (116) області.
Напередодні в вітчизняних лабораторіях зробили 51 000 тестів на ковід, з них більше десяти тисяч – методом ПЛР. Експрес-тестами на антиген перевірили понад 19 000 осіб.
Статистика:
- Вінницька область – 35 випадки;
- Волинська область – 47 випадків;
- Дніпропетровська область – 128 випадків;
- Донецька область – 56 випадків;
- Житомирська область – 39 випадків;
- Закарпатська область – 50 випадків;
- Запорізька область – 138 випадків;
- Івано-Франківська область – 25 випадків;
- Київська область – 160 випадків;
- Кіровоградська область – 22 випадків;
- Луганська область – 25 випадки;
- Львівська область – 98 випадок;
- Миколаївська область – 72 випадків;
- Одеська область – 49 випадків;
- Полтавська область – 23 випадок;
- Рівненська область – 62 випадків;
- Сумська область – 39 випадків;
- Тернопільська область – 40 випадки;
- Харківська область – 116 випадків;
- Херсонська область – 37 випадки;
- Хмельницька область – 34 випадок;
- Черкаська область – 54 випадок;
- Чернівецька область – 36 випадки;
- Чернігівська область – 15 випадки.
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