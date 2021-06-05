В Україні сьогодні, 5 червня, підтвердили 1 897 нових випадків Covid-19, за весь час епідемії коронавірусом інфікувались понад 2,2 млн українців.

– 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків захворювання на Covid-19. Серед них – 91 дитина та 65 медпрацівників, – передає МОЗ.

За добу з лікарень виписалися 8 330 осіб, госпіталізовано – 1 065, не змогли впоратися з ускладненнями захворювання 86. З початку епідемії ковід став смертельним для 51 000 українців, перехворіли їм понад два мільйони.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків виявили в Києві (497), Київській області (160), Запорізька (138), Дніпропетровська (128) і Харківська (116) області.

Напередодні в вітчизняних лабораторіях зробили 51 000 тестів на ковід, з них більше десяти тисяч – методом ПЛР. Експрес-тестами на антиген перевірили понад 19 000 осіб.

Статистика:

Вінницька область – 35 випадки;

Волинська область – 47 випадків;

Дніпропетровська область – 128 випадків;

Донецька область – 56 випадків;

Житомирська область – 39 випадків;

Закарпатська область – 50 випадків;

Запорізька область – 138 випадків;

Івано-Франківська область – 25 випадків;

Київська область – 160 випадків;

Кіровоградська область – 22 випадків;

Луганська область – 25 випадки;

Львівська область – 98 випадок;

Миколаївська область – 72 випадків;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 23 випадок;

Рівненська область – 62 випадків;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 40 випадки;

Харківська область – 116 випадків;

Херсонська область – 37 випадки;

Хмельницька область – 34 випадок;

Черкаська область – 54 випадок;

Чернівецька область – 36 випадки;

Чернігівська область – 15 випадки.

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