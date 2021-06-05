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Абрамова Юлія |

Добовий приріст зменшився: в Україні 1897 нових випадків Covid-19

коронавірус

В Україні сьогодні, 5 червня, підтвердили 1 897 нових випадків Covid-19, за весь час епідемії коронавірусом інфікувались понад 2,2 млн українців.

– 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків захворювання на Covid-19. Серед них – 91 дитина та 65 медпрацівників, – передає МОЗ.

За добу з лікарень виписалися 8 330 осіб, госпіталізовано – 1 065, не змогли впоратися з ускладненнями захворювання 86. З початку епідемії ковід став смертельним для 51 000 українців, перехворіли їм понад два мільйони.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків виявили в Києві (497), Київській області (160), Запорізька (138), Дніпропетровська (128) і Харківська (116) області.

Напередодні в вітчизняних лабораторіях зробили 51 000 тестів на ковід, з них більше десяти тисяч – методом ПЛР. Експрес-тестами на антиген перевірили понад 19 000 осіб.

Статистика:

  • Вінницька область – 35 випадки;
  • Волинська область – 47 випадків;
  • Дніпропетровська область – 128 випадків;
  • Донецька область – 56 випадків;
  • Житомирська область – 39 випадків;
  • Закарпатська область – 50 випадків;
  • Запорізька область – 138 випадків;
  • Івано-Франківська область – 25 випадків;
  • Київська область – 160 випадків;
  • Кіровоградська область – 22 випадків;
  • Луганська область – 25 випадки;
  • Львівська область – 98 випадок;
  • Миколаївська область – 72 випадків;
  • Одеська область – 49 випадків;
  • Полтавська область – 23 випадок;
  • Рівненська область – 62 випадків;
  • Сумська область – 39 випадків;
  • Тернопільська область – 40 випадки;
  • Харківська область – 116 випадків;
  • Херсонська область – 37 випадки;
  • Хмельницька область – 34 випадок;
  • Черкаська область – 54 випадок;
  • Чернівецька область – 36 випадки;
  • Чернігівська область – 15 випадки.
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