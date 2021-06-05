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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

За добу в Києві виявили 497 нових випадків Covid-19

Карантин коронавирус

Станом на ранок 4 червня 2021 року в Києві зафіксували ще 497 нових випадків коронавірусу.

За весь період пандемії у столиці зареєстрували 208 936 випадків хвороби.

За добу у столиці від вірусу померло 10 людей, загалом – 5126 летальних випадків.

Одужало минулої доби 3171 людини. Загалом коронавірус подолали 182 755 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (140), Дарницькому (82), Голосіївському (71) і Дніпровському (71) районах міста.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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