Станом на ранок 4 червня 2021 року в Києві зафіксували ще 497 нових випадків коронавірусу.

За весь період пандемії у столиці зареєстрували 208 936 випадків хвороби.

За добу у столиці від вірусу померло 10 людей, загалом – 5126 летальних випадків.

Одужало минулої доби 3171 людини. Загалом коронавірус подолали 182 755 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (140), Дарницькому (82), Голосіївському (71) і Дніпровському (71) районах міста.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: