Станом на ранок 4 червня 2021 року в Києві зафіксували ще 497 нових випадків коронавірусу.
За весь період пандемії у столиці зареєстрували 208 936 випадків хвороби.
За добу у столиці від вірусу померло 10 людей, загалом – 5126 летальних випадків.
Одужало минулої доби 3171 людини. Загалом коронавірус подолали 182 755 мешканці столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (140), Дарницькому (82), Голосіївському (71) і Дніпровському (71) районах міста.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.