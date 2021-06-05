Китай схвалив вакцину Sinovac для екстреного використання дітям від 3 років

У Китаї схвалили вакцину проти коронавірусу Sinovac для екстреного використання для дітей у віці від трьох років та підлітків до 17 років.

Про це повідомив голова Sinovac Biotech Інь Вейдун. За його словами, діти мають нижчий пріоритет для імунізації від Covid-19 порівнюючи з людьми похилого віку, у яких вища ймовірність ускладнень після захворювання.

Під час попередніх випробувань з’ясували, що препарат від цієї фармацевтичної компанії може викликати імунну відповідь навіть у дітей від трьох років.

За словами глави Sinovac Biotech, більшість побічних реакцій після вакцинації у дітей та підлітків пройшли легко і без ускладнень.

Походження коронавірусу

Британська розвідка вважає, що коронавірус, з яким весь світ бореться понад рік, може мати штучне походження.

На їхню думку, найбільш вірогідна версія походження коронавірусу – це витік Covid-19 з китайської дослідницької лабораторії.

Джерело: Apa