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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

Китай схвалив вакцину Sinovac для екстреного використання дітям від 3 років

вакцинація

У Китаї схвалили вакцину проти коронавірусу Sinovac для екстреного використання для дітей у віці від трьох років та підлітків до 17 років.

Про це повідомив голова Sinovac Biotech Інь Вейдун. За його словами, діти мають нижчий пріоритет для імунізації від Covid-19 порівнюючи з людьми похилого віку, у яких вища ймовірність ускладнень після захворювання.

Під час попередніх випробувань з’ясували, що препарат від цієї фармацевтичної компанії може викликати імунну відповідь навіть у дітей від трьох років.

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За словами глави Sinovac Biotech, більшість побічних реакцій після вакцинації у дітей та підлітків пройшли легко і без ускладнень.

Походження коронавірусу

Британська розвідка вважає, що коронавірус, з яким весь світ бореться понад рік, може мати штучне походження.

На їхню думку, найбільш вірогідна версія походження коронавірусу – це витік Covid-19 з китайської дослідницької лабораторії.

Джерело: Apa

Фото: Depositphotos

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