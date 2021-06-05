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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

Подвійна черга: у Києві вакцинують від Covid-19 всіх охочих

Подвійна черга: у Києві вакцинують від Covid-19 всіх охочих

Наприкінці травня у Києві відкрили центр вакцинації проти коронавірусу. Вже згодом стало відомо, що 5 та 6 червня у столиці робитимуть щеплення всім охочим.

Для цього потрібно записатися у чергу у додатку Дія. Вакцинацію організовують у два потоки: перша хвиля – для тих, хто отримав запрошення на конкретний час, а друга – для тих, хто записався у додатку, проте ще не отримав запрошення.

Люди, які бажають вакцинуватися від Covid-19 та ще не отримали запрошення, можуть отримати щеплення у порядку живої черги.

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У Києві вже стартувала вакцинація у спеціальному центрі. Щеплення від Covid-19 можна отримати у Міжнародному виставковому центрі.

Наразі павільйон окутаний подвійною чергою, проте у ній чекають люди, які ще не отримали запрошення. Для тих, хто прийшов за записом, черги фактично немає. Вакцинацію проводять 24 бригади медичних працівників.

Центр вакцинації у Києві: у столиці роблять щеплення від Covid-19 всім охочим
Центр вакцинації у Києві: у столиці роблять щеплення від Covid-19 всім охочим
Центр вакцинації у Києві: у столиці роблять щеплення від Covid-19 всім охочим
Центр вакцинації у Києві: у столиці роблять щеплення від Covid-19 всім охочим
Центр вакцинації у Києві: у столиці роблять щеплення від Covid-19 всім охочим
Центр вакцинації у Києві: у столиці роблять щеплення від Covid-19 всім охочим
Подвійна черга: у Києві вакцинують від Covid-19 всіх охочих / 3 фотографии

Вакцинація в Одесі

Наприкінці травня відкрили центр вакцинації в Одесі. ЦВН розташований на території стадіону Національного університету Одеська юридична академія.

В Одеській ОДА зазначають, що очікувана кількість щеплень за один день – близько 250-300 у цьому центрі. Дивіться графік роботи центру вакцинації в Одесі на сайті Факти ICTV.

Фото: Depositphotos

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