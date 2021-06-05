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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

Покращення статистики та вакцинація в Україні: головні Covid-новини за 5 червня

Покращення статистики та вакцинація в Україні: головні Covid-новини за 5 червня

Вже понад рік лідери різних країн запроваджують нові обмеження, щоб стримати поширення захворювання, від якого загинуло щонайменше понад 3,5 млн осіб.

В Україні поліпшується статистика добового приросту на Covid-19, а в деяких містах вже стартувала масова вакцинація населення.

Однак Covid-ситуація в державах все ще залишає бажати кращого. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус в Україні та світі за 5 червня.

Коронавірус в Україні

Станом на 5 червня в Україні зафіксували 1 897 нових випадків коронавірусу. Статистика захворюваності поліпшується і наразі всі області України перебувають у жовтій карантинній зоні.

У низці міст України на вихідних (5 і 6 червня) працюють центри вакцинації проти Covid-19. Згідно з останніми даними, вакцинуватися від захворювання може будь-хто охочий.

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Для цього потрібно всього лише записатися у чергу в додатку Дія. Навіть якщо ви не отримали запрошення або повідомлення про конкретний час запису, то ви все одно можете імунізувати свій організм у порядку живої черги.

Українці можуть отримати щеплення від коронавірусу в Києві, Львові, Одесі, Рівному, Тернополі, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, а також місті Горішні Плавні.

Коронавірус у світі

В Гаваях влада заявила, що скасує масковий режим та обмеження для мандрівників після того, що 70% населення штату США пройдуть вакцинацію проти коронавірусу.

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На Тайвані повідомили про 511 нових випадків коронавірусу за останню добу. Влада Тайваню веде переговори з американськими компаніями про виробництво власної Covid-вакцини.

В Індії зареєстрували 120 529 нових випадків Covid-19. Спалах коронавірусу в країні йде на спад, однак статистика захворювання все ще залишає бажати кращого.

Влада Франції має намір зняти обмеження на в’їзд в країну британським туристам. Для цього мандрівники повинні будуть надати довідку про вакцинацію або негативний результат тесту на наявність коронавірусу.

Джерела: МОЗ, The Guardian

Фото: Depositphotos

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