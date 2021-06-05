У Непалі повідомили про перший летальний випадок від мукормікозу, більш відомого як чорна цвіль або чорний грибок.

65-річний чоловік помер у відділенні інтенсивної терапії лікарні в Непалі. У лікарні повідомили, що у чоловіка був негативний результат тесту на коронавірус.

Мукормікоз – це інфекція, що вражає тисячі пацієнтів, хворих на коронавірус в Індії. Останнім часом в Індії та сусідніх державах почали фіксувати все більше випадків мукормікозу.

У Непалі наразі зареєстровано щонайменше десять випадків захворювання на мукормікоз. Лікарі попереджають, що захворювання має сильні ускладнення.

Чи може чорна цвіль з’явитися в Україні

Фахівці відзначають, що мукормікоз, який раніше фіксували досить рідко, дуже агресивний. Іноді хірурги вимушені видаляти очі, ніс та щелепу пацієнта, щоб захворювання не потрапило до мозку.

В Індії тисячі людей заразилися чорним грибком через надмірне використання стероїдів, імунодепресантів та ШВЛ, які використовують для лікування Covid-19. Лікарі не виключають того, що чорна цвіль може дістатися і до України, оскільки захворювання виникає як ускладнення після коронавірусу.