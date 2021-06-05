Причини та загрози забруднення повітря в Україні

Всесвітній день охорони довкілля відзначають 5 червня. Головна мета свята — стимулювати активну діяльність світового співтовариства, спрямовану на збереження балансу в природі та навколишньому середовищі.

Нині в Україні назріла екологічна проблема, що стосується забрудненості атмосферного повітря. Так, за даними порталу IQAir, місто Київ декілька разів протягом березня та квітня 2021 року опинялося в рейтингу міст світу із найбільш забрудненим повітрям.

Тому Факти ICTV вирішили проаналізувати ситуацію з повітрям в Україні та Києві, яка склалася впродовж цього року, з’ясувати причини проблеми та можливі наслідки.

Які причини забруднення повітря

За словами експертки з питань промислового забруднення Центру екологічних ініціатив Екодія Марини Ратушної, основним джерелом забруднення (90% усіх викидів) у Києві є автотранспорт. А в Україні – 65% викидів від промислових об’єктів.

За даними аналітичного центру Ember, в Європі Україна продукує 72% всіх викидів зольного пилу, 27% двоокису сірки та 16% оксидів азоту.

За обсягами викидів двоокису сірки Бурштинська ТЕС займає 1-ше місце на континенті. Вона також є найстарішою ТЕС серед десятки топ-забруднювачів – її ввели в експлуатацію у 1964 році. Серед 30 найбільших джерел викидів цієї отруйної речовини Україні належать 12 станцій.

– Здавалось би, що повітря забруднене у Києві, але всі ці речовини переносяться на тисячі кілометрів. ТЕЦ – проблема цілого континенту. Якщо говорити про ці підприємства, то більшість із них були введені в експлуатацію у 60-70 роках і зараз ми маємо такі результати їхньої роботи. Бурштинська ТЕЦ найстаріша і є одним з найбільших забруднювачів та займає перше місце у Європі, – наголосила вона.

Крім того, рівень забрудненості повітря у столиці та інших містах може збільшуватися через природні умови. Наприклад, восени, коли є туман, підвищена вологість та немає вітру, всі речовини, які виділяються з транспорту та промисловості, скупчуються в одному місці через те, що вітер їх не розсіює.

До того ж, на якість повітря повпливали масштабні лісові пожежі у Чорнобилі, на Житомирщині та Луганщині, які були спричинені підпалом сухої трави. Через напрям вітру, коли ліс горів на Житомирщині, Київ був першим за забрудненістю у світі.

Що робить влада

Виконавчий директор в Центрі розвитку міст Олексій Гриценко стверджує, що у Києві дійсно погіршилася ситуація з якістю повітря. Проте раніше влада цього не помічала та не розуміла, що насправді відбувається.

– Кожне місто боялося досліджувати рівень забруднення, адже під час коронавірусу це б ще ускладнило ситуацію. А зараз влада вже намагається покращити становище. Проте робити щось важко, адже це потребує великих капіталовкладень, починаючи від містобудування до транспорту, – зазначив він.

У Києві восени встановили два автоматизовані пости моніторингу повітря на вулиці Вербицького та Харківському шосе. Вони здатні давати точні показники, які дозволяють використовуватися їх для прогнозування, моделювання й розробки стратегії та заходів.

Місцева влада планує зосередитися на стимулюванні громадян до використання електротранспорту замість двигунів внутрішнього згорання.

– Насамперед це мають почати впроваджувати комунальні підприємства. Також варто обмежити в’їзд у місто транзитного транспорту, побудувавши кільцеву дорогу, – додав він.

Як покращити ситуацію

За словами Ратушної, ТЕЦ в Україні необхідно модернізовувати, інвестувати для цього кошти та відмовитися використовувати вугілля в енергетиці, бо саме від спалювання цієї речовини виділяється велика кількість забруднювальних речовин у повітря.

– Основне – звертати увагу місцевої влади на цю проблему. Постійно говорити про те, що є така проблема. Також, якщо ми знаємо, що у Києві одного дня погіршилась ситуація з повітрям, то можна залишити своє авто вдома і не скористатися ним хоча б у ці дні, – каже вона.

Водночас громадський транспорт має бути зручним, щоб люди не хотіли пересісти у свою автівку. Також у містах мають бути встановлені камери, які фіксують порушення на смугах громадського транспорту, щоб не було великого скупчення автомобілів.

– Забруднення повітря – це серйозна проблема, яка стосується кожного, адже воно негативно впливає на наше здоров’я. Станом на 2017 рік смертність від хвороб, які пов’язані із забрудненим повітрям, становила 120 людей на 100 тис. населення. Щорічно в Україні так помирає 50 тис. людей, – наголосила спеціаліст.

У Києві постійно фіксують перевищення діоксиду азоту, оксиду азоту, формальдегіду, які є продуктами виділення вищеперерахованих процесів.

Як забруднене повітря впливає на здоров’я

Сімейний лікар Аліна Волківська розповіла, що діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід та пил є найбільш небезпечними речовинами, які є у повітрі та можуть загрожувати здоров’ю людини.

діоксид сірки, який утворюється під час спалювання викопного палива на електростанціях та інших промислових об’єктах, може подразнювати слизову оболонку носа, горла та легенів і може погіршити респіраторні захворювання, особливо астму. Також він може ускладнювати серцево-судинні захворювання;

який утворюється під час спалювання викопного палива на електростанціях та інших промислових об’єктах, може подразнювати слизову оболонку носа, горла та легенів і може погіршити респіраторні захворювання, особливо астму. Також він може ускладнювати серцево-судинні захворювання; оксид вуглецю – утворюється, коли вуглець у паливі повністю не згорає. Він генерується автотранспортом та промисловістю. Ця речовина може викликати грипоподібні симптоми (головний біль, запаморочення, дезорієнтація, нудота та втома), біль у грудях у людей з ішемічною хворобою серця;

– утворюється, коли вуглець у паливі повністю не згорає. Він генерується автотранспортом та промисловістю. Ця речовина може викликати грипоподібні симптоми (головний біль, запаморочення, дезорієнтація, нудота та втома), біль у грудях у людей з ішемічною хворобою серця; діоксид азоту утворюється внаслідок викидів від автотранспорту, промисловості, газових нагрівачів та газових плит. Він є подразником дихальних шляхів, що може викликати ускладнення астми чи інших хвороб цього органа;

утворюється внаслідок викидів від автотранспорту, промисловості, газових нагрівачів та газових плит. Він є подразником дихальних шляхів, що може викликати ускладнення астми чи інших хвороб цього органа; пари формальдегіду входять до складу продуктів горіння органічних речовин: смог, тютюновий дим. Він може викликати алергію, головні болі, порушення сну, млявість;

входять до складу продуктів горіння органічних речовин: смог, тютюновий дим. Він може викликати алергію, головні болі, порушення сну, млявість; пил може містити частинки хрому, свинцю та інших шкідливих хімічних речовин. Він може подразнювати слизові та дихальні шляхи.

Як обмежити вплив забрудненого повітря

перевіряти свій місцевий індекс якості повітря, щоб знайти інформацію про поточні рівні забруднення повітря у вашому районі;

уникати пробіжок та зайняття спортом біля доріг та промислових районів;

якщо є інформація про високий рівень забруднення повітря, краще зачинити вікна вдома, а надворі носити спеціальний респіратор із фільтрами;

використовувати вдома очищувач повітря.

Як повідомити про забруднення довкілля

В Україні на основі відкритих даних створили сервіси для відстеження забрудненості повітря, водойм та земель. Один із них – SaveEcoBot – допомагає визначити якість повітря в різних регіонах України та подати скаргу про екологічне порушення.

Боротися із проблемами в управлінні відходами допомагає Екомапа від Міндовкілля. Це – інтерактивний каталог легальних полігонів та інструмент моніторингу незаконних сміттєзвалищ.