Від гіпертонії страждає кожен четвертий чоловік і кожна п’ята жінка у світі. У більшості випадків підвищений артеріальний тиск обумовлений неправильним способом життя і стресами.

Чим небезпечна гіпертонія і як з нею боротися Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт Марина Єріна.

Що таке гіпертонія

Звичайний артеріальний тиск (АТ) у здорової людини – 120\80. Якщо показники становлять 140\90, це означає, що тиск підвищився. Постійне і часте підвищення артеріального тиску свідчить про збій в організмі.

– Страшні не самі показники тиску, а те, що через них страждають так звані органи-мішені, – сказала лікар-терапевт. – Цей термін вживається тому, що гіпертонія перш за все впливає на кілька важливих органів: судини, серце, нирки і очі.

На жаль, артеріальний тиск часто не дає про себе знати спочатку. Гіпертонію навіть прозвали “тихим вбивцею”. Але час іде, її симптоми проявляються частіше, іноді у вигляді гіпертонічних кризів, коли показники зашкалюють і не знижуються якийсь час. Самопочуття погіршується, а хвороба вимагає невідкладного лікування.

Органи-мішені

Судини. Підвищений тиск впливає на їхні стінки зсередини, пошкоджуючи їх. Так виникає запалення, яке компенсується відкладенням холестеринових бляшок. Виникає атеросклероз. Просвіт судин зменшується, а тиск на нього збільшується.

В результаті судина, що втратила еластичність, може розірватися. Дрібні пошкоджені судини проявляються синьою сіточкою на шкірі, а великі призводять до серйозних проблем зі здоров’ям: від порушення мозкової діяльності до інсультів та інфарктів.

Серце. Підвищений тиск призводить до того, що стінки артерій стають менш еластичними, знижується швидкість кровотоку, а отже менше кисню надходить до серцевого м’яза. Розвивається серцева недостатність.

Про ускладнення дає знати біль за грудиною – стенокардія.

При гострому кисневому голодуванні клітини серця починають відмирати. Розвивається інфаркт.

Нирки. Постійно підвищений тиск призводить до порушення роботи нирок. Може виникнути ниркова недостатність.

Очі. У гіпертоніків може різко погіршитися зір. Якщо ви гіпертонік і помітили, що зір став гіршим, не чекайте серйозних проблем, ідіть до лікаря і лікуйтеся.

Три стадії хвороби

Нагадаємо, що гіпертонія має три стадії свого розвитку.

І. Може мати безсимптомний перебіг. Органи-мішені ще не зачеплені. Людина відчуває себе здоровою, вона активна і не реагує на зміни погоди. Такі пацієнти становлять групу ризику, тому що не контролюють АТ.

ІІ. З’являються симптоми ураження серця, судин. Виявляються зміни очного дна. Але якщо не розпочати лікування і продовжити вести нездоровий спосіб життя, можна стати інвалідом.

ІІІ. Настають серйозні незворотні зміни в органах-мішенях. Розвивається ниркова недостатність, трапляється інфаркт або інсульт. Може наступити сліпота.

Дуже важливо не доводити хворобу до цієї стадії.

Лікування гіпертонії

До лікування артеріальної гіпертензії потрібно підходити серйозно. Якщо вам призначають антигіпертензивні препарати для прийому на постійній основі, приймайте їх, як радить лікар (терапевт або кардіолог).

Дія таких ліків накопичувальна, тому переривати чи пити пігулки лише інколи не варто.

Завжди тримайте при собі ліки для швидкої допомоги, які вам порадить ваш лікар.

Профілактика гіпертонії

Постійний контроль артеріального тиску. Виміряйте тиск щодня, а якщо треба, кілька разів на день. Приймайте тільки призначені препарати.

Періодичне відвідування лікаря. Залежно від стану здоров’я лікар може поміняти ліки або дозу, що дуже важливо.

Зміна способу життя і харчування. Рухайтеся більше, бувайте на свіжому повітрі, уникайте стресових ситуацій. Виключіть з раціону харчування цукор. За останніми даними, він сприяє виникненню запалень стінок судин. Зменшіть кількість солі. Виключіть всі шкідливі продукти: смажені, копчені, гострі, консерви і солодощі, куплені в магазині. Вони містять транс-жири, що теж дуже погано позначається на стані судин.

Важка форма гіпертонії може стати перешкодою для вакцинації від коронавірусу.