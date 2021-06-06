Жителів Києва, які бажають вакцинуватися від коронавірусу у Міжнародному виставковому центрі, закликали підписати декларацію з лікарем, щоб пришвидшити процес вакцинації населення.

Про це наголосила директор Департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург за результатами третього дня роботи центру вакцинації.

Вона наголосила, що за сім годин вакцинування вчителів, які підписали декларацію з лікарем, одна бригада переважно робить щеплення 200 людям без інформаційної згоди.

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Водночас за ці ж сім годин у Міжнародному виставковому центрі 5 червня вакцинували близько 100 вчителів, оскільки для них потрібно створити електронну медичну картку.

Загалом за 5 червня у Міжнародному виставкому центрі вакциною CoronaVac мобільні бригади імунізували понад 2,5 тис. осіб.

Вакцинація у Києві

Наразі у Києві працює центр вакцинації від коронавірусу, в якому будь-хто охочий може отримати щеплення проти Covid-19. Для цього варто записатися у чергу у додатку Дія та прийти у Міжнародний виставковий центр.

Тут організували дві черги – для тих, хто отримав запрошення на конкретний час та для тих, хто його ще не отримав. У другому випадку людей вакцинують у порядку живої черги.

Фото: КМДА