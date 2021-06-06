Станом на ранок 6 червня, за останню добу зафіксували 937 нових випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 50 дітей та 28 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (131) області, місті Київ (102), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях. За весь час пандемії 2 214 517 людей захворіло на коронавірус.

За добу до лікувальних закладів госпіталізували 994 особи. Однак 4 516 людей одужали від коронавірусу, всього за час пандемії 2 093 228 українців подолали небезпечне захворювання.

Водночас за останню добу зафіксували 42 летальних випадки, викликаних ускладненням коронавірусу. Всього за весь час пандемії в Україні померли 51 182 особи.

Статистика випадків/щеплень (1 доза)

м. Київ – 102/2 212

Вінницька область – 16/1 499

Волинська область – 21/866

Дніпропетровська область – 131/4 250

Донецька область – 37/457

Житомирська область – 42/610

Закарпатська область – -/1 228

Запорізька область – 15/942

Івано-Франківська область – 21/538

Київська область – 81/2 859

Кіровоградська область – 12/725

Луганська область – 3/665

Львівська область – 28/3 150

Миколаївська область – 79/1 691

Одеська область – 21/400

Полтавська область – 12/2 802

Рівненська область – 29/639

Сумська область – 51/1 105

Тернопільська область – 43/1 177

Харківська область – 32/3 815

Херсонська область – 61/814

Хмельницька область – 35/455

Черкаська область – 19/2 129

Чернівецька область – 24/575

Чернігівська область – 22/1 626

Коронавірус в Україні

Станом на 5 червня, за 24 години статистика добового приросту коронавірусу в Україні стала трохи краще. За добу зафіксували 1 897 нових випадків Covid-19.

Зокрема, захворіла 91 дитина та 65 медичних працівників. Також у лікувальні установи госпіталізували 1 065 осіб, і зафіксували 86 летальних випадків.