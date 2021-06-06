Станом на ранок 6 червня, за останню добу зафіксували 937 нових випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 50 дітей та 28 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (131) області, місті Київ (102), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях. За весь час пандемії 2 214 517 людей захворіло на коронавірус.
За добу до лікувальних закладів госпіталізували 994 особи. Однак 4 516 людей одужали від коронавірусу, всього за час пандемії 2 093 228 українців подолали небезпечне захворювання.
Водночас за останню добу зафіксували 42 летальних випадки, викликаних ускладненням коронавірусу. Всього за весь час пандемії в Україні померли 51 182 особи.
Статистика випадків/щеплень (1 доза)
м. Київ – 102/2 212
Вінницька область – 16/1 499
Волинська область – 21/866
Дніпропетровська область – 131/4 250
Донецька область – 37/457
Житомирська область – 42/610
Закарпатська область – -/1 228
Запорізька область – 15/942
Івано-Франківська область – 21/538
Київська область – 81/2 859
Кіровоградська область – 12/725
Луганська область – 3/665
Львівська область – 28/3 150
Миколаївська область – 79/1 691
Одеська область – 21/400
Полтавська область – 12/2 802
Рівненська область – 29/639
Сумська область – 51/1 105
Тернопільська область – 43/1 177
Харківська область – 32/3 815
Херсонська область – 61/814
Хмельницька область – 35/455
Черкаська область – 19/2 129
Чернівецька область – 24/575
Чернігівська область – 22/1 626
Коронавірус в Україні
Станом на 5 червня, за 24 години статистика добового приросту коронавірусу в Україні стала трохи краще. За добу зафіксували 1 897 нових випадків Covid-19.
Зокрема, захворіла 91 дитина та 65 медичних працівників. Також у лікувальні установи госпіталізували 1 065 осіб, і зафіксували 86 летальних випадків.