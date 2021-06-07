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Лариса Божко |

15 пластичних операцій: у Львові виправлять вроджені вади обличчя у дітей

15 пластичних операцій: у Львові виправлять вроджені вади обличчя у дітей

До Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру приїхав відомий пластичний дитячий хірург клініки Аджібадем (Туреччина), професор Хакан Агір.

Він обміняється з українськими колегами досвідом виправлення у дітей вроджених вад обличчя і тіла.

Всього планується 15 спільних операцій на цьому тижні.

За словами завідувача кафедри дитячої хірургії Львівського Національного медуніверситету ім. Данила Галицького, дитячого хірурга Андрія Кузика, на консультацію до Львова приїхало понад 50 дітей. Вони всі прибули з різних областей України. Є діти й з Києва, Дніпра, Харкова.

Після огляду хірургів деяким призначать консервативне лікування, інших прооперують одразу.

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До операційної бригади входять українські фахівці: пластичний дитячий хірург Остап Могиляк, дитячі хірурги Андрій Кузик і Богдан Романишин.

Остап Могиляк має тридцятирічний досвід хірургічного лікування вроджених вад у дітей. Він ствроив свою техніку усунення таких недоліків. Професор Хакан Агір також має свої методи лікування. Хірурги обміняються досвідом під час операцій.

У Дніпрі команда хірургів провела унікальну операцію у новонародженого малюка зі складною вродженою вадою розвитку.

Джерело: Zaxid.net

Фото: Dreamstime

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