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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Червоне м’ясо і бекон викликають серцеву недостатність у чоловіків

мясо

Учені з Американської кардіологічної асоціації провели дослідження і дійшли висновку, що чоловіки, які вживають червоне м’ясо та шинку й бекон, частіше помирають від  серцевої недостатності.

 – Дослідження, опубліковане Американською кардіологічною асоціацією, показало, що чоловіки, які їдять помірну кількість обробленого червоного м’яса, такого як бекон і шинка, можуть збільшити ризик серцевої недостатності та смерті від серцевої недостатності, — пишуть в дослідженні.

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Вчені рекомендують обмежити вживання червоного м’яса та відмовитися від переробленого.

Онкологи з Національного інституту раку попереджають, що вживання великої кількості червоного м’яса, особливо обробленого промисловим способом або в’яленого, смаженого, копченого може підвищити ризик розвитку колоректального раку (рак товстої кишки).

Джерело: УНН

Фото: Pixabay

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