Учені з Американської кардіологічної асоціації провели дослідження і дійшли висновку, що чоловіки, які вживають червоне м’ясо та шинку й бекон, частіше помирають від серцевої недостатності.

– Дослідження, опубліковане Американською кардіологічною асоціацією, показало, що чоловіки, які їдять помірну кількість обробленого червоного м’яса, такого як бекон і шинка, можуть збільшити ризик серцевої недостатності та смерті від серцевої недостатності, — пишуть в дослідженні.

Вчені рекомендують обмежити вживання червоного м’яса та відмовитися від переробленого.

Онкологи з Національного інституту раку попереджають, що вживання великої кількості червоного м’яса, особливо обробленого промисловим способом або в’яленого, смаженого, копченого може підвищити ризик розвитку колоректального раку (рак товстої кишки).