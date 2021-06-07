Японські вчені виявили два препарати, які забезпечують ефект проти SARS-CoV-2 вірусу, що викликає Covid-19. Один використовується для лікування запалення, інший – ВІЛ-інфекції.

Covid-19 продовжує забирати життя по всьому світу і заражає ще мільйони. Незважаючи на те, що недавно стали доступні кілька вакцин, які значно просунулися в запобіганні Covid-19, відкритим залишилося питання лікування тих, хто вже інфікований.

Оскільки вакцини неефективні на 100%, на порядку денному – гостра необхідність в діючих противірусних препаратах. Адже деякі люди не можуть робити щеплення від Covid-19 через проблеми зі здоров’ям.

До того ж знову і знову з’являються повідомлення про нові варіанти SARS-CoV-2, вірусу, що викликає Covid-19, який може проникати через імунітет, обумовлений вакциною.

З огляду на цю потребу, група дослідників з Японії, США і Великобританії запустила проект по розробці ефективних терапевтичних засобів. Їх мета була ясна і проста: знайти ліки від Covid-19.

Для досягнення цієї мети дослідники спочатку створили експериментальну систему для скринінгу ліків, які можуть допомогти контролювати інфекції. У цій системі використовувалися два типи клітин, з якими маніпулювали, щоб ефективно інфікувати і продукувати SARS-CoV-2.

– Щоб визначити, чи може той чи інший препарат допомогти в боротьбі з інфекцією SARS-CoV-2, нам потрібно було піддати клітини впливу як ліків, так і SARS-CoV-2, а потім спостерігати, чи допомагає присутність препарату перешкоджати поширенню вірусу і його спробам заразити клітини, – пояснює професор Токійського наукового університету Коичи Ваташі.

В результаті дослідники виявили два препарати, які забезпечували ефективне придушення SARS-CoV-2: цефарантін, який використовується для лікування запалення, і нелфінавір, схвалений для лікування ВІЛ-інфекції.

Цей дует ліків ще не готовий до впровадження в системи охорони здоров’я. Але отримані результати цілком виправдовують подальші дослідження клінічного потенціалу терапії цефарантіном/нелфінавіром.

Читайте також, як відновити нюх після Covid-19.