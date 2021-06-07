Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Хто і коли може отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в Україні

вакцинація

Люди, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, за потреби можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. Свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини. Або ж в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я, зокрема в сімейного лікаря, для пред’явлення за потреби під час перетину державного кордону.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

  • видається лише після отримання останньої дози вакцини;
  • у випадку отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров’я;
  • заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою;
  • міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо);
  • за потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами;
  • обов’язково матиме офіційний штамп закладу охорони  здоров’я та підпис лікаря;
  • має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником;
  • буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ;
  • термін дії свідоцтва – один рік із можливістю продовження.

Водночас якщо у людини є протипоказання до вакцинації проти коронавірусу, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз’яснення українською або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.

Читайте
Як записатися на вакцинацію від Covid-19 жителям ОРДЛО та Криму

У МОЗ наголосили, що не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з Covid-сертифікатами, які зараз розроблять в Україні та за кордоном.

Нещодавно Угорщина, Молдова й Туреччина погодилися визнати українські сертифікати вакцинації. Наразі  тривають перемовини із Грузією.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка