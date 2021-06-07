Люди, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, за потреби можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. Свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини. Або ж в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я, зокрема в сімейного лікаря, для пред’явлення за потреби під час перетину державного кордону.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

видається лише після отримання останньої дози вакцини;

у випадку отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров’я;

заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою;

міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо);

за потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами;

обов’язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров’я та підпис лікаря;

має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником;

буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ;

термін дії свідоцтва – один рік із можливістю продовження.

Водночас якщо у людини є протипоказання до вакцинації проти коронавірусу, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз’яснення українською або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.

У МОЗ наголосили, що не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з Covid-сертифікатами, які зараз розроблять в Україні та за кордоном.

Нещодавно Угорщина, Молдова й Туреччина погодилися визнати українські сертифікати вакцинації. Наразі тривають перемовини із Грузією.