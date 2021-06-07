Коронавірус в Україні 7 червня 2021: оперативна статистика МОЗ

В Україні станом на 7 червня 2021 року коронавірус підтвердили у 2 215 052 людей, за добу – 535 нових хворих.

Серед них – 30 дітей та 61 медпрацівник.

За весь час пандемії Covid-19 на території країни померло 51 215 людей, за 24 години – 33. Водночас подолати хворобу вдалося 2 094 971 українець, за добу – 1 743.

Загалом в Україні провели 10 346 878 тестувань методом ПЛР, за добу – 10 723.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.

м. Київ – 87 випадків;

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 17 випадків;

Дніпропетровська область – 47 випадків;

Донецька область – 5 випадків;

Житомирська область – 29 випадків;

Закарпатська область – 8 випадків;

Запорізька область – 0 випадків;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 52 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 5 випадків;

Львівська область – 19 випадків;

Миколаївська область – 78 випадків;

Одеська область – 12 випадків;

Полтавська область – 3 випадки;

Рівненська область – 42 випадки;

Сумська область – 8 випадків;

Тернопільська область – 25 випадків;

Харківська область – 10 випадків;

Херсонська область – 20 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 19 випадків;

Чернівецька область – 19 випадків;

Чернігівська область – 4 випадки.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою, 6 червня 2021 року в Україні виявили 2 214 517 випадків коронавірусу. Добовий приріст – 937 нових хворих.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.