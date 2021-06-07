Коронавірус в Україні 7 червня 2021: оперативна статистика МОЗ

В Україні станом на 7 червня 2021 року коронавірус підтвердили у 2 215 052 людей, за добу – 535 нових хворих.
Серед них – 30 дітей та 61 медпрацівник.
За весь час пандемії Covid-19 на території країни померло 51 215 людей, за 24 години – 33. Водночас подолати хворобу вдалося 2 094 971 українець, за добу – 1 743.
Загалом в Україні провели 10 346 878 тестувань методом ПЛР, за добу – 10 723.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.
- м. Київ – 87 випадків;
- Вінницька область – 11 випадків;
- Волинська область – 17 випадків;
- Дніпропетровська область – 47 випадків;
- Донецька область – 5 випадків;
- Житомирська область – 29 випадків;
- Закарпатська область – 8 випадків;
- Запорізька область – 0 випадків;
- Івано-Франківська область – 8 випадків;
- Київська область – 52 випадки;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 5 випадків;
- Львівська область – 19 випадків;
- Миколаївська область – 78 випадків;
- Одеська область – 12 випадків;
- Полтавська область – 3 випадки;
- Рівненська область – 42 випадки;
- Сумська область – 8 випадків;
- Тернопільська область – 25 випадків;
- Харківська область – 10 випадків;
- Херсонська область – 20 випадків;
- Хмельницька область – 4 випадки;
- Черкаська область – 19 випадків;
- Чернівецька область – 19 випадків;
- Чернігівська область – 4 випадки.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою, 6 червня 2021 року в Україні виявили 2 214 517 випадків коронавірусу. Добовий приріст – 937 нових хворих.
Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.