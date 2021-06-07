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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Кількість суттєво зменшилась: в Україні за добу зафіксували 535 нових випадків Covid-19

коронавірус

В Україні станом на 7 червня 2021 року коронавірус підтвердили у 2 215 052 людей, за добу – 535 нових хворих.

Серед них – 30 дітей та 61 медпрацівник.

За весь час пандемії Covid-19 на території країни померло 51 215 людей, за 24 години – 33. Водночас подолати хворобу вдалося 2 094 971 українець, за добу – 1 743.

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Загалом в Україні провели 10 346 878 тестувань методом ПЛР, за добу – 10 723.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.

  • м. Київ – 87 випадків;
  • Вінницька область – 11 випадків;
  • Волинська область – 17 випадків;
  • Дніпропетровська область – 47 випадків;
  • Донецька область – 5 випадків;
  • Житомирська область – 29 випадків;
  • Закарпатська область – 8 випадків;
  • Запорізька область – 0 випадків;
  • Івано-Франківська область – 8 випадків;
  • Київська область – 52 випадки;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 5 випадків;
  • Львівська область – 19 випадків;
  • Миколаївська область – 78 випадків;
  • Одеська область – 12 випадків;
  • Полтавська область – 3 випадки;
  • Рівненська область – 42 випадки;
  • Сумська область – 8 випадків;
  • Тернопільська область – 25 випадків;
  • Харківська область – 10 випадків;
  • Херсонська область – 20 випадків;
  • Хмельницька область – 4 випадки;
  • Черкаська область – 19 випадків;
  • Чернівецька область – 19 випадків;
  • Чернігівська область – 4 випадки.

Коронавірус в Україні 7 червня 2021: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою, 6 червня 2021 року в Україні виявили 2 214 517 випадків коронавірусу. Добовий приріст – 937 нових хворих.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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