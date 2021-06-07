Коронавірус (COVID 19) у Києві на 7 червня 2021: статистика за районами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

За добу в Києві зафіксували 87 нових випадків Covid-19

коронавірус

Станом на ранок 7 червня 2021 року в Києві зафіксували ще 87 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 25, у Печерському – 23 та в Святошинському районі – 15 випадків.

За весь час пандемії Covid-19 у столиці зареєстрували 209 125 випадків небезпечного захворювання.

У Києві зафіксували 5 131 летальний випадок від коронавірусу, за добу – чотири. Загалом від коронавірусу у столиці одужало 185 282 людини, а за добу – 231 пацієнт.

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За добу захворіли: 

  • 46 жінок віком від 19 до 92 років;
  • 37 чоловіків віком від 20 до 75 років;
  • одна дівчинка віком 4 років та три хлопчики від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 12 хворих на коронавірус, а також 42 пацієнтів із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом від коронавірусу у столиці одужало 185 282 людини, а за добу – 231 пацієнт.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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