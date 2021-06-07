Коронавірус (COVID 19) у Києві на 7 червня 2021: статистика за районами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Станом на ранок 7 червня 2021 року в Києві зафіксували ще 87 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 25, у Печерському – 23 та в Святошинському районі – 15 випадків.
За весь час пандемії Covid-19 у столиці зареєстрували 209 125 випадків небезпечного захворювання.
У Києві зафіксували 5 131 летальний випадок від коронавірусу, за добу – чотири. Загалом від коронавірусу у столиці одужало 185 282 людини, а за добу – 231 пацієнт.
За добу захворіли:
- 46 жінок віком від 19 до 92 років;
- 37 чоловіків віком від 20 до 75 років;
- одна дівчинка віком 4 років та три хлопчики від 2 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 12 хворих на коронавірус, а також 42 пацієнтів із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Загалом від коронавірусу у столиці одужало 185 282 людини, а за добу – 231 пацієнт.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.