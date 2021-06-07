Крім мукормікозу, Україні загрожують інші види грибкових інфекцій – учені

Спалах жахливої ​​за симптоматикою і наслідкам інфекції мукормікозу, “чорного грибка” або “чорної цвілі”, в Індії, змусила насторожитися весь світ. Адже цієї патології зазнали в основному люди, які перенесли Covid-19.

Наскільки реальна ця загроза для України і чи готові ми боротися з “чорною пліснявою”, якщо вона проникне на територію нашої країни. На ці та інші питання Фактам ICTV відповіла кандидат біологічних наук, вірусолог Ірина Верещун.

– Крім “чорного грибка”, Україні реально загрожують інші, не менш небезпечні для здоров’я і життя, види грибкових інфекцій, про які лікарі вважають за краще не говорити, – розповіла Ірина Верещун.

За словами мікробіолога, мукормікоз, дійсно, вкрай рідкісна патологія. В Україні вона офіційно поки не зареєстрована. Але сказати зі 100%-ю впевненістю, що її у нас немає не можна. Хоча б тому, що такі захворювання дуже важко діагностувати. А самі медики не зовсім розуміють, як з ними працювати.

Тим часом, збудники “чорного грибка” – всюди. Благодатне середовище для їх розмноження – грунт, рослини, гнилі овочі та фрукти. Їх можна знайти навіть на кірці застарілого шматка хліба.

Потрапляючи разом з повітрям в легені, спори грибка, як правило, ніяк не впливають на наше здоров’я. Вони страшні тільки для людей з серйозними порушеннями імунної системи: остання стадія ВІЛ, онкологія.

За словами Ірини Верещун, лікують мукормікоз такими препаратами, як амфотерицин В і позаконазол. І той, і інший на українському ринку є. Але проблема в тому, що у нас немає офіційно затверджених протоколів лікування мукормікозу. Тому, якщо ця інфекція буде діагностована, що вкрай складно, лікарям доведеться боротися з нею на свій страх і ризик, що ще складніше.

– Стриманий оптимізм вселяє те, що в Україні і приблизно не спостерігається збігу названих індійських компонентів, що призвели до епідемії “чорного грибка”, – зазначає вчений.

Але у нас давно існує інша напасть – госпітальні або внутрішньолікарняні інфекції, небезпеку від яких ні в якому разі не можна недооцінювати.

Не будемо скидати з рахунків і такий вкрай небезпечний збудник грибкових інфекцій як Candidaauris, який теж доставляє чимало неприємностей.

Великий показник захворюваності показує і пневмоциста. Проникаючи в легені людей з ослабленим імунітетом цей дріжджоподібний гриб викликає важку пневмонію.

Іншими словами, епідемія “чорного грибка” в Індії повинна, безумовно, і нас змусити серйозно задуматися над проблемою його діагностики, лікування і профілактики. Але при цьому ми не в праві зміщувати фокус уваги і з інших, не менш небезпечних грибкових інфекцій, від яких вже страждає населення України, підкреслила Ірина Верещун.

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