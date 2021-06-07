Американська фармкомпанія та розробник вакцини проти коронавірусу Moderna подала заявку на розгляд регулятора ЄС для отримання умовного дозволу на використання речовини серед підлітків.

Про це прес-служба компанії повідомила 7 червня.

– Ми раді оголосити про подання заявки на умовний допуск нашої вакцини від коронавірусу Європейським агентством з лікарських засобів для використання для підлітків у ЄС, – заявив головний виконавчий директор компанії Стефан Бансель.

Крім того, було подано заявку до регулятора Канади.

Також готується заявка до американського FDA.

Вакцина проти коронавірусу

Ще у травні 2021 року компанія заявила, що вакцина проти коронавірусу Moderna безпечна та ефективна для підлітків.

Її можна використовувати серед сегменту населення віком від 12 до 17 років.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Moderna