Дослідження англійських науковців показало, що організм багатьох пацієнтів з Covid-19 викликає імунні відповіді проти власних тканин або органів.

Covid-19 пов’язаний з безліччю несподіваних симптомів як під час зараження, так і протягом багатьох місяців після нього. Не до кінця зрозуміло, що викликає ці симптоми, але одна з гіпотез полягає в тому, що Covid-19 запускає автоімунний процес, при якому імунна система неправильно спрямована на саму атаку.

Вчені Університету Бірмінгема з Великої Британії вивчали частоту і типи загальних аутоантитіл, що виробляються у 84 осіб з важким і легким перебігом Covid-19. Ці результати порівнювали з контрольною групою з 32 пацієнтів, які перебували в реанімації з іншої причини, не по приводу Covid-19.

Дослідження показало, що у пацієнтів з Covid-19 більше аутоантитіл, ніж в контрольній групі, і що ці антитіла зберігалися до шести місяців.

Аутоантитіло – це антитіло (тип білка), що виробляється імунною системою, яка спрямована проти одного або декількох власних білків людини і може викликати аутоімунні захворювання, включаючи синдром Гієна-Барре.

Синдром Гієна-Барре супроводжується м’язовою слабкістю і підвищенням вмісту білка в спинномозковій рідині. У важких випадках можливий не тільки параліч тіла, але і параліч дихальних м’язів.

– У цьому докладному дослідженні ряду різних тканин ми вперше показали, що інфекція Covid-19 пов’язана з виробництвом селективних аутоантитіл, – розповів професор Девід Рейт.

За його словами, потрібна додаткова робота, щоб визначити, чи вносять ці антитіла внесок в довгострокові наслідки інфекції SARS-CoV-2 і, отже, чи можуть вони стати мішенню для лікування.

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