Науковці з кафедри фармацевтики та біотехнології Болонського університету проаналізували понад мільйон послідовностей геному SARS-CoV-2. Вони виявили новий штам коронавірусу, який останніми тижнями активно поширився у Мексиці та Європі.

У статті, опублікованій в журналі медичної вірусології, дослідники вказали на мексиканський штам – T478K. Це мутація спайкового білка, яка дозволяє коронавірусу прикріплюватися до клітин людини та проникати в них. Подібні зміни характерні для всіх штамів коронавірусу, які зараз існують.

– Цей варіант все частіше зустрічається серед людей, які мешкають у Північній Америці, особливо в Мексиці. Нині цей варіант охоплює понад 50% вірусів в цій області. Швидкість поширення нагадує штам з Великої Британії, – зазначив координатор дослідження та професор кафедри фармацевтики та біотехнології Болонського університету Федеріко Джорджі.

За його словами, мутація білка структурно розташована в області взаємодії з людським рецептором ACE2. Коронавіруси прикріплюються до цього рецептора, щоб інфікувати клітини, тим самим поширюючи інфекцію з більшою ефективністю.

Науковці дослідили майже 1,2 млн секвенованих зразків геному SARS-CoV-2, виявлених в міжнародних базах даних до 27 квітня 2021 року. Новий штам T478K зафіксували у 11 435 зразках.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок заявив, що штам коронавірусу Дельта, який вперше виявили в Індії, приблизно на 40% заразніший за штам Альфа, зафіксований у Великій Британії. Він вже поширився у 62 країнах, проте в Україні його не виявили.

Джерело: News medical