Штам коронавірусу Дельта, який вперше виявили в Індії, приблизно на 40% заразніший за штам Альфа, зафіксований у Великій Британії.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок. За його словами, поширення цього штаму у країні може вплинути на рішення щодо запланованого скасування карантинних обмежень 21 червня.

– Індійська мутація Covid-19, відома як штам Дельта, на 40% заразніша, ніж штам із Великої Британії. Це означає, що справлятися з цим новим штамом складніше, – зазначив міністр.

У МОЗ Великої Британії додали, що захиститися від цього штаму можна завдяки повноцінній вакцинації.

Нині індійський штам зафіксували вже у 62 країнах, проте в Україні його не виявили. Водночас штам з Альфа знайшли вже у 160 країнах.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили, що штам Covid-19, який вперше виявили в Індії, викликає занепокоєння на глобальному рівні. Штам B.1.617 заразніший та стійкіший до вакцини проти Covid-19, ніж інші варіанти.