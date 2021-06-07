Час від часу кожна людина може чути шум у вухах. Іноді він може свідчити про захворювання, тому тинітус ігнорувати не варто, а краще звернутися до фахівця.

Про причини тинітусу та як лікувати шум у вухах Фактам ICTV розповіла лікар-невролог клініки Оберіг Анастасія Гончар.

– Тинітус або шум у вухах – це дуже поширена проблема, яка трапляється у великого відсотка населення. Люди можуть його сприймати як відчуття пульсації, свист, шум, високо- та низькочастотний дзвін, – говорить Анастасія Гончар.

Причини тинітусу

Вікові

Найчастіше шум у вухах виникає у людей старшого віку.

– Він пов’язаний з віковим зниженням слуху або з сенсоневральною приглухуватістю, – коментує лікар-невролог.

Робота в шумному місці

Причиною шуму у вухах може бути постійне перебування у шумних місцях.

– На тинітус можуть скаржитися будівельники або музиканти. У них він може частіше виникати, – додає Анастасія Гончар.

Прийом ліків

Шум у вухах може бути пов’язаний з токсичною дією певних лікарських препаратів.

– Наприклад, деякі антибіотики, нестероїдні препарати, антиконвульсанти можуть провокувати тинітус, – говорить лікар.

Серйозні захворювання

За даними фахівця, шум у вухах може свідчити про проблеми зі здоров’ям.

– Проблеми з судинами, пухлини, захворювання внутрішнього вуха. Шум у вухах може сигналізувати про них, – коментує Анастасія Гончар.

Нез’ясовані причини

Бувають випадки, коли причину шуму у вухах з’ясувати неможливо. За словами лікаря, вони рідкісні, але трапляються.

Коли звертатися до лікаря

Певні звуки у вухах час від часу можуть чути всі люди. Якщо вони виникають досить часто, то краще звернутися до фахівця.

– Якщо шум виникає спонтанно та супроводжується дивними чи неприємними відчуттями, заважає жити, якщо у людини є додаткові супутні захворювання, наприклад підвищення артеріального тиску, то краще звернутися до лікаря, – говорить лікар-невролог.

Лікування тинітусу

Із шумом у вухах боротися дуже важко, адже певного специфічного лікування немає. Водночас воно залежить від причини, яка викликала такий симптом.

– Під час вікових змін підбирають слуховий апарат, під час прийому ліків – скасовують препарати, які викликали побічну реакцію, – пояснює фахівець.

Крім того, існують спеціальні пристрої, які здатні маскувати цей шум. Рекомендують слухати негучну музику у навушниках. Також на смартфон можна завантажити програму зі звуками “білого шуму”, які вчать менше зважати на нього.

Поради щодо лікування

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