Регулюючі органи США заявили, що нова версія популярних ліків від діабету може продаватися в країні як засіб для схуднення.

Йдеться про Wegovy, версію ін’єкційного препарату Ново Нордіск для лікування діабету, але в більш високих дозах – для тривалого контролю ваги.

У дослідженнях, що фінансуються компанією, учасники, які приймали препарат, втратили в середньому 15% ваги, близько 15 кг. Вони стабільно втрачали у вазі протягом 14 місяців до стадії стабілізації.

– Зниження ваги навіть на 5% може принести користь здоров’ю, наприклад, поліпшити кров’яний тиск, рівень цукру і холестерину в крові, але ця кількість часто не задовольняє пацієнтів, які зосереджені на схудненні, – зазначила директор Луісвіллского центру вивчення метаболізму і атеросклерозу доктор Гарольд Бейс .

У США понад 100 мільйонів дорослих – приблизно кожен третій – страждають ожирінням.

За словами Бейс, препарат здається набагато безпечніше, ніж попередні ліки від ожиріння, які не витримали випробувань через проблеми з безпекою. Але…

Найбільш частими побічними ефектами препарату були шлунково-кишкові проблеми, включаючи нудоту, діарею і блювоту. Зазвичай вони незабаром вщухали, але через це близько 5% учасників дослідження припинили його приймати.

Препарат несе в собі також потенційний ризик розвитку пухлини щитовидної залози, тому його не слід приймати людям з сімейним анамнезом певних пухлин щитовидної залози і ендокринних пухлин. Препарат також має ризик депресії та запалення підшлункової залози.

Датська компанія не розкрила ціну препарату, але заявила, що вона буде аналогічна ціні її Saxenda, препарату для схуднення, який зараз зазвичай коштує понад 1300 доларів на місяць без страховки.

Ново Нордіск також розробляє версію у вигляді таблеток.

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