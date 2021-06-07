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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Третя хвиля Covid-19 – у Британії заявляють про погіршення епідситуації

чоловік у масці

У Великій Британії прогнозують погіршення ситуації з коронавірусом, у країні може розпочатися третя хвиля активного поширення хвороби.

Про це заявив колишній головний радник уряду з питань науки Девід Кінг.

– Щодня у Сполученому Королівстві реєструється 5,3 тис. нових випадків захворювання, а минулого тижня добове число інфікованих зросло приблизно на 2 тис. осіб. Це свідчить про появу нової хвилі, – повідомив Девід Кінг.

За його словами, на день фіксують близько 400 заражень з-поміж вже вакцинованих людей.

Коронавірус в світі

Попри дослідження вірусу, фахівцям поки не вдалося визначити, де і коли з’явився коронавірус.

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Водночас науковці вважають, що це питання потрібно вивчити, щоб уникнути погіршення ситуації.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Sky News 

Фото: Depositphotos

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