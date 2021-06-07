У Великій Британії прогнозують погіршення ситуації з коронавірусом, у країні може розпочатися третя хвиля активного поширення хвороби.

Про це заявив колишній головний радник уряду з питань науки Девід Кінг.

– Щодня у Сполученому Королівстві реєструється 5,3 тис. нових випадків захворювання, а минулого тижня добове число інфікованих зросло приблизно на 2 тис. осіб. Це свідчить про появу нової хвилі, – повідомив Девід Кінг.

За його словами, на день фіксують близько 400 заражень з-поміж вже вакцинованих людей.

Коронавірус в світі

Попри дослідження вірусу, фахівцям поки не вдалося визначити, де і коли з’явився коронавірус.

Водночас науковці вважають, що це питання потрібно вивчити, щоб уникнути погіршення ситуації.

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Джерело: Sky News