7 червня 2021 року ситуація з коронавірусом у світі продовжує бути напруженою, у країнах фіксують значну кількість нових хворих. З поширенням вірусу боряться за допомогою вакцинації та карантинних обмежень.

Згідно з інформацією ВООЗ, за час пандемії у світі підтвердили понад 172,6 млн випадків хвороби, понад 3,7 млн людей померли від ускладнень, викликаних захворюванням.

В Україні станом на понеділок коронавірус підтвердили у 2 215 052 людей.

Водночас загалом на території країни померло 51 215 осіб.

Штами коронавірусу

Науковці продовжують вивчати уже зафіксовані штами коронавірусу. Так, у МОЗ Великої Британії заявили, що варіант Дельта, який вперше виявили в Індії, приблизно на 40% заразніший за штам Альфа, зафіксований у Великій Британії.

За прогнозами відомства, поширення цього штаму у країні може вплинути на рішення щодо запланованого скасування карантинних обмежень 21 червня. Крім того, експерти країни прогнозують третю хвилю активного поширення вірусу на території країни.

Крім того, повідомляється і про нові мутації. Зокрема, науковці з кафедри фармацевтики та біотехнології Болонського університету виявили новий штам коронавірусу, який останніми тижнями активно поширився у Мексиці та Європі.

Дослідники вказали на мексиканський штам – T478K. За їхньою інформацією, він поширюється, як британський.

Вакцинація проти коронавірусу

У світі з вірусом продовжують боротися за допомогою вакцинації. У Туреччині почали вакцинувати вчителів та працівників освіти, а у Польщі – дітей.

Триває імунізація і в Україні. У МОЗ повідомили, хто і коли може отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Документ можуть видати людям, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу.

Карантин та боротьба з вірусом

Вакцинація сприяє тому, що країни починають відкривати свої кордони. Так, із 7 червня про таке рішення заявили в Іспанії, однак іноземці мають пройти повний цикл імунізації.

А у Малайзії з поширенням вірусу боряться за допомогою дронів. Місцева поліція попередила, що у межах заходів профілактики Covid-19 використовуватимуться дрони для забезпечення дотримання обмежень на поїздки і виявлення людей з високою температурою.

Коронавірус в Україні

Станом на 7 червня 2021 року в Україні значно поліпшилася епідситуація.

У країні виявили лише 535 нових випадків хвороби.

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