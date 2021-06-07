Малайзійська поліція попередила, що в рамках заходів профілактики Covid-19 буде використовувати дрони для забезпечення дотримання обмежень на поїздки і виявлення людей з високою температурою, оскільки в Малайзії введено жорсткі обмеження.

Як повідомляє державне інформаційне агентство Малайзії Bernama, дрони, які можуть визначати температуру людей на висоті до 20 метрів над землею, будуть червоним світлом сигналізувати про хворих.

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Минулого тижня Малайзія ввела майже повну національну ізоляцію в спробі зупинити зростання щоденних інфекцій, які до кінця травня досягли понад 9000 чоловік.

Хоча з того часу кількість щоденних випадків знизилася, керівник системи охорони здоров’я Нур Хішам Абдулла попередив, що більшість нових інфекцій і смертей були викликані невідомими контактами.

– Одна з причин – поява нових штамів, які мають вищі показники заразності і смертності, – сказав він.

Відповідно до правил ізоляції дозволено тільки двом людям з кожного домогосподарства ходити в магазин за предметами першої необхідності, займатися неконтактним спортом або звертатися за медичною допомогою поруч з будинком. Школи і торгові центри закриті, хоча велика частина виробничого сектора продовжує працювати зі скороченням робочої сили.

Поліція буде стежити за дотриманням обмежень на поїздки, а також проводитиме несподівані візити додому, щоб переконатися, що люди дотримуються правил.

Китай схвалив вакцину проти коронавірусу Sinovac для екстреного використання серед дітей віком від трьох років і підлітків до 17 років. Дослідження показали, що препарат може викликати імунну відповідь навіть у дітей від трьох років.