Очільник канцелярії прем’єр-міністра Польщі, голова урядової групи з реалізації Національної програми вакцинації від Covid-19 Міхал Дворчик повідомив, що сьогодні у країні почалася вакцинація дітей від коронавірусу.

Він підкреслив, що був зафіксований високий попит батьків на щеплення для дітей.

– Ми зафіксували високий інтерес з боку батьків. Вони активно записували дітей на вакцинацію, тому сподіваємося, що цю групу населення ми вакцинуємо якомога швидше, — йдеться в повідомленні.

Дворчик також зазначив, що зараз найкращий час для вакцинації, тому що хвиля пандемії спадає. Нових заражень все менше і менше. Однак вже восени може знову початися тому зараз — найкращий час для вакцинації.

Люди, які записалися в додатку Дія та бажають вакцинуватися від Covid-19 зараз, але ще не отримали запрошення, можуть отримати щеплення у порядку живої черги.

Джерело: In Poland.