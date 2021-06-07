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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

У Польщі почали вакцинувати дітей від Covid-19

вакцинація

Очільник канцелярії прем’єр-міністра Польщі, голова урядової групи з реалізації Національної програми вакцинації від Covid-19 Міхал Дворчик повідомив, що сьогодні у країні почалася вакцинація дітей від коронавірусу.

Він підкреслив, що був зафіксований високий попит батьків на щеплення для дітей.

 – Ми зафіксували високий інтерес з боку батьків. Вони активно записували дітей на вакцинацію, тому сподіваємося, що цю групу населення ми вакцинуємо якомога швидше, — йдеться в повідомленні.

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Дворчик також зазначив, що зараз найкращий час для вакцинації, тому що хвиля пандемії спадає. Нових заражень все менше і менше. Однак вже восени може знову початися  тому зараз — найкращий час для вакцинації.

Люди, які записалися в додатку Дія та бажають вакцинуватися від Covid-19 зараз, але ще не отримали запрошення, можуть отримати щеплення у порядку живої черги.

Джерело: In Poland.

Фото: Depositphotos

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