Спільне дослідження вчених Чиказького університету і НДІ Скріппса, показало, що під час останньої великої пандемії грипу H1N1 у 2009 році у людей розвинулася сильна і ефективна імунна відповідь на стабільні, консервативні частини вірусу.

Це передбачає стратегію розробки універсальних вакцин проти грипу, які можуть викликати ті ж самі відповіді, замість того, щоб націлюватися на частини вірусу, які мають тенденцію швидко еволюціонувати і вимагають нової вакцини щороку.

При розробці вакцин проти сезонного грипу чиновники охорони здоров’я намагаються передбачити переважний різновид вірусу, який буде циркулювати в цьому році. Ці прогнози часто не зовсім точні. Іноді з’являються нові, несподівані варіанти, а це означає, що вакцина може бути не дуже ефективною.

Щоб уникнути цього, кінцева мета багатьох дослідників грипу – розробити універсальну вакцину, яка може враховувати будь-який штам вірусу або його варіації протягом даного року або навіть довше.

Американські вчені вивчали імунні реакції людей, які вперше зазнали впливу вірусу пандемічного грипу H1N1 2009 в результаті інфекції або вакцини.

Дослідники побачили, що імунна система цих людей згадала вироблені тоді імунні відповіді, які виявилися дуже ефективними в боротьбі з вірусом. А оскільки націлені вони на консервативні, незмінні, частини вірусу, ця обставина може стати вагомою підставою для створення вакцини, що викликає такі ж стійкі імунні відповіді.

– Ми не тільки виявили ці широко нейтралізуючі антитіла, але тепер ми знаємо спосіб їх дійсно викликати, – зазначила імунолог Каліфорнійського університету в Чикаго Дженна Гатміллер.

За словами імунолога, ймовірність того, що протягом нашого життя виникне ще одна пандемія, викликана вірусом H1, досить висока. Знання того, що у нас дійсно є імунний набір, готовий захистити себе, обнадіює. Тепер це просто питання отримання правильної вакцини для цього.

Читайте також про ліки проти ожиріння, які знижують вагу в середньому на 15%.