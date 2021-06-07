В іспанському місті Гельвес (Севілья) вісім вчителів помилково отримали збільшену дозу вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer.
Ще у п’ятницю, 4 червня, їх імунізували і ввели шість доз речовини кожному.
Усі вихідні вакциновані перебували під наглядом фахівців. За цей час тривожні симптоми у них не виявили.
У понеділок, 7 червня, всі вони повернулися до своєї роботи.
Вакцинація проти коронавірусу
З грудня 2020 року у світі триває імунізація проти коронавірусу.
Спочатку у всіх країнах уколи робили співробітникам медичної сфери, потім почали вакцинувати людей похилого віку, працівників освітньої сфери. Україна приєдналася до цього процесу у лютому 2021 року.
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Джерело: Efe