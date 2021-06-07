В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо ситуації з коронавірусом. На території країни фіксується зниження кількості нових хворих, госпіталізованих та летальних випадків.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради в Офісі президента України.

– Усі області України наразі перебувають у жовтій зоні. Зайнятих ліжок на сьогодні 11 294, що майже на 32% менше, ніж на минулому тижні. Кількість активних хворих за тиждень знизилася майже на 38% – нині хворіють 81 927 осіб. Спостерігається також зниження кількості госпіталізованих осіб і летальних випадків, – цитує Дениса Шмигаля прес-служба Офісу президента.

Крім того, за його словами, в Україні нарощуються темпи вакцинації населення: за тиждень щеплено 240 543 особи, загалом в Україні проведено 1 388 124 щеплення.

– Другі вихідні поспіль працювали центри масової вакцинації, цього разу у 10 містах України, – додав він.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні триває процес імунізації проти коронавірусу.

Щеплення роблять вакцинами іноземного виробництва.

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