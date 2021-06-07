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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Влада Брюсселя оголосила про скасування маскового режиму

Влада Брюсселя оголосила про скасування маскового режиму

У Брюсселі місцева влада скасувала рішення про обов’язкове носіння медичних масок на вулиці.

Воно набирає чинності у середу, 9 червня, заявив бургомістр Брюсселя Філіп Клоз у Twitter.

– Вакцинація триває, і кількість хворих знижується. Починаючи з 9 червня, носіння маски на відкритому повітрі, за винятком торгівельних вулиць, більше не буде обов’язковим, – написав Філіп Клоз.

Водночас місцева влада закликає містян й надалі серйозно ставитися до інших карантинних обмежень, бути уважними та відповідальними.

Карантинні обмеження у світі

Громадянам Південної Кореї з липня також дозволили ходити на вулиці, не надягаючи медичних масок.

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Однак це правило стосується лише тих, хто отримав хоча б першу дозу вакцини від коронавірусу.

Детальніше про карантин у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Philippe Close

Фото: Depositphotos

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