У Брюсселі місцева влада скасувала рішення про обов’язкове носіння медичних масок на вулиці.
Воно набирає чинності у середу, 9 червня, заявив бургомістр Брюсселя Філіп Клоз у Twitter.
– Вакцинація триває, і кількість хворих знижується. Починаючи з 9 червня, носіння маски на відкритому повітрі, за винятком торгівельних вулиць, більше не буде обов’язковим, – написав Філіп Клоз.
Водночас місцева влада закликає містян й надалі серйозно ставитися до інших карантинних обмежень, бути уважними та відповідальними.
Карантинні обмеження у світі
Громадянам Південної Кореї з липня також дозволили ходити на вулиці, не надягаючи медичних масок.
Однак це правило стосується лише тих, хто отримав хоча б першу дозу вакцини від коронавірусу.
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Джерело: Philippe Close