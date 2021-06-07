Третина українців заявила про те, що взагалі не вживає алкогольні напої. І лише 9% громадян повідомили, що п’ють спиртне часто – від кількох разів на тиждень.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього (UIF) спільно з New Image Marketing Group.

– Третина громадян України (35%) взагалі не вживає спиртні напої. Кожен п’ятий (22%) заявив, що вживає їх дуже рідко – не частіше кількох разів на рік. І ще стільки ж відповіли, що вживають алкоголь не частіше кількох разів на місяць. Про часте вживання алкоголю, від кількох разів на тиждень, розповіли 9% респондентів, – зазначають дослідники у звіті.

Водночас відповіді чоловіків та жінок щодо вживання алкоголю відрізняються значною мірою.

– З-поміж жінок значна частина тих, хто ніколи не вживає алкоголь – 43% до 26% чоловіків. Чоловіки вдвічі частіше вживають спиртні напої хоча б раз на тиждень (16% до 8%) та вшестеро частіше вживають алкоголь кілька разів на тиждень (13% до 2%), – додають дослідники.

За регіональною ознакою немає значних відмінностей між відповідями респондентів.

Також більшість (82%) громадян заявила, що локдауни жодним чином не вплинули на їхнє вживання чи невживання алкоголю.

Опитування проводилося у травні 2021 року, обсяг вибірки: 2 400. Методологія: face-to-face за допомогою структурованої інтерактивної анкети на планшеті. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,05%.

Вживання алкоголю під час вагітності

Вагітним жінкам фахівці не рекомендують вживати спиртні напої.

Це може загрожувати здоров’ю їхньої майбутньої дитини.

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Джерело: Український інститут майбутнього