Що потрібно знати тим, хто збирається у подорож до екзотичних країн і хто страждає на алергію на медпрепарати, розповідає доктор Євген Комаровський в новому відео на своєму YouTube-каналі.

Щоб зберегти своє здоров’я під час подорожі, необхідно:

Знати, які інфекційні хвороби постійно циркулюють в тій місцевості. Зробити щеплення від них, якщо такі є. Запастися ліками, які приймають не тільки для лікування, але для профілактики захворювань.

Яких хвороб слід боятися:

Черевний тиф

Жовта лихоманка

Малярія

Гепатит А

Кліщовий енцефаліт

Японський енцефаліт

Менінгококова інфекція.

– Від більшості цих хвороб щеплення рекомендовані, але в деякі країни вас не впустять, якщо ви не будете щеплені від жовтої лихоманки, – говорить доктор Комаровський. – Врахуйте це, плануючи поїздки. Адже часто щеплення потрібно робити за кілька місяців до поїздки, щоб виробився стійкий імунітет.

Для того, щоб попередити малярію, наприклад, можна приймати певні лікарські препарати. Їх можна придбати, при наявності реєстрації в Україні, вдома. В тому числі, за рецептом лікаря.

– Між іншим, якщо препарат не зареєстрований в Україні, лікар все одно може виписати на нього рецепт, – радить гість доктора Комаровського інфекціоніст Федір Лапій.

А можна ліки купити в тій країні, куди ви їдете. Там вже, напевно, вони є і зареєстровані.

Другий важливий момент. Багато, які страждають на алергію, в тому числі на медпрепарати, не хочуть вакцинуватися або ж не роблять цього за порадою лікаря, який боїться, що у пацієнта виникне алергічна реакція на вакцину.

– Повірте мені, – каже Комаровський. – Алергічна реакція на вакцину виникає досить рідко. А ось якщо ви, алергік, захворієте на щось небезпечне, то вас не буде чим лікувати.

Кожен другий українець відмовиться від відпочинку в 2021 році. Такими є результати опитування компанії Оперативна соціологія. Однак інша половина точно кудись поїде.

Джерело: Комаровський.