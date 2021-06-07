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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Які щеплення і ліки потрібні для поїздки за кордон – Комаровський

Африка

Що потрібно знати тим, хто збирається у подорож до екзотичних країн і хто страждає на алергію на медпрепарати, розповідає доктор Євген Комаровський в новому відео на своєму YouTube-каналі.

Щоб зберегти своє здоров’я під час подорожі, необхідно:

  1. Знати, які інфекційні хвороби постійно циркулюють в тій місцевості.
  2. Зробити щеплення від них, якщо такі є.
  3. Запастися ліками, які приймають не тільки для лікування, але для профілактики захворювань.

Яких хвороб слід боятися:

  • Черевний тиф
  • Жовта лихоманка
  • Малярія
  • Гепатит А
  • Кліщовий енцефаліт
  • Японський енцефаліт
  • Менінгококова інфекція.

– Від більшості цих хвороб щеплення рекомендовані, але в деякі країни вас не впустять, якщо ви не будете щеплені від жовтої лихоманки, – говорить доктор Комаровський. – Врахуйте це, плануючи поїздки. Адже часто щеплення потрібно робити за кілька місяців до поїздки, щоб виробився стійкий імунітет.

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Для того, щоб попередити малярію, наприклад, можна приймати певні лікарські препарати. Їх можна придбати, при наявності реєстрації в Україні, вдома. В тому числі, за рецептом лікаря.

– Між іншим, якщо препарат не зареєстрований в Україні, лікар все одно може виписати на нього рецепт, – радить гість доктора Комаровського інфекціоніст Федір Лапій.

А можна ліки купити в тій країні, куди ви їдете. Там вже, напевно, вони є і зареєстровані.

Другий важливий момент. Багато, які страждають на алергію, в тому числі на медпрепарати, не хочуть вакцинуватися або ж не роблять цього за порадою лікаря, який боїться, що у пацієнта виникне алергічна реакція на вакцину.

– Повірте мені, – каже Комаровський. – Алергічна реакція на вакцину виникає досить рідко. А ось якщо ви, алергік, захворієте на щось небезпечне, то вас не буде чим лікувати.

Кожен другий українець відмовиться від відпочинку в 2021 році. Такими є результати опитування компанії Оперативна соціологія. Однак інша половина точно кудись поїде.

Джерело: Комаровський.

Фото: Pixabay

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