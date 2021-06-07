Сто колишніх президентів, прем’єр-міністрів і міністрів закордонних справ закликали багаті країни Великої сімки (G7) оплатити вакцинацію від коронавірусу у всьому світі, щоб допомогти зупинити мутацію вірусу і його повернення в якості всесвітньої загрози.

Лідери послали свій заклик напередодні саміту G7 в Англії, який почнеться в п’ятницю, коли президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії.

Лідери G7 зустрічаються вперше з початку пандемії. Триденний саміт буде охоплювати ряд питань, з особливою увагою на те, що група може очолити глобальне відновлення після коронавірусу.

У своєму листі до G7 колишні світові лідери заявили, що глобальне співробітництво в 2020 році провалилося, але 2021 рік може відкрити нову еру.

– Підтримка з боку G7 і G20, яка робить вакцини легкодоступними для країн з низьким і середнім рівнем доходів, є не актом благодійності, а скоріше відповідає стратегічним інтересам кожної країни, – йдеться в листі.

Серед підписантів були екс-прем’єр-міністри Великобританії Гордон Браун і Тоні Блер, колишній генеральний секретар ООН Пан Гі Мун і 15 колишніх африканських лідерів.

Вони заявили, що G7 і інші лідери, запрошені на саміт, повинні гарантувати виплату приблизно 30 млрд доларів на рік протягом двох років на боротьбу з пандемією в усьому світі.

– Для G7 платити – це не благодійність, це самозахист, щоб зупинити поширення, мутацію і повернення хвороби, яка загрожує всім нам, – сказав Браун.

Він додав, що вартість усього 30 пенсів (0,43 долара) на людину на тиждень у Великобританії – це невелика ціна, яку потрібно заплатити за кращий страховий поліс у світі.

Прохання колишніх лідерів співпало з опитуванням благодійної організації “Врятуйте дітей”, яке знайшло в США, Великобританії, Франції, Німеччині та Канаді сильну громадську підтримку щодо виплати Великою сімкою 66 млрд доларів, необхідних для вакцини проти Covid-19 в усьому світі.

У Великобританії і США по 79% підтримали цю пропозицію, як показало опитування. Найнижча підтримка була у Франції, де за неї висловилися 63%.

У заяві перед самітом прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав, що він спонукає своїх колег-лідерів G7 на саміті взяти на себе конкретні зобов’язання з вакцинації світу, а також підтримати “Глобальний пандемічний радар” – нову глобальну систему епіднагляду, призначену для захисту програм імунізації .

– Я закликаю своїх колег-лідерів G7 приєднатися до нас, щоб покласти край цій жахливій пандемії, і обіцяю, що ми ніколи не дозволимо руйнувань, викликаних коронавірусом, повторитися, – йдеться в заяві Джонсона. – Вакцинація світу до кінця наступного року стане найбільшим подвигом в історії медицини.

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