В Україні станом на 8 червня всі області перебувають у жовтій зоні карантину. Жоден регіон не увійшов до червоної, помаранчевої та зеленої зони епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

За показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19, зеленій зоні карантину відповідають 14 областей: Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька.

Загалом рівень захворюваності у країні становить 79 на 100 тис. населення за визначеним показником 75 на 100 тис. населення.

За даними МОЗ, в жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на Covid-19 та показник зайнятості ліжок з киснем.

В Україні змінили критерії для встановлення зеленої зони карантину. Відповідні зміни внесли до постанови Кабміну №583.

Зелена зона діятиме якщо: кількість виявлених нових випадків інфікування на 100 тис. населення за останні 14 днів становить менше, ніж 75, коефіцієнт виявлення випадків інфікування менш як 4%, кількість тестувань протягом останніх семи днів на 100 тис. населення становить понад 300 та на всій території України немає регіонів із червоним рівнем епідемічної небезпеки.