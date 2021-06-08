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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Сім синів та три доньки: у ПАР жінка народила одразу 10 дітей

Вагітність

У провінції Гаутенг на півночі Південно-Африканської Республіки жінка народила одразу 10 дітей, встановивши новий світовий рекорд Гіннеса.

37-річна Госіаме Тамара Сітхоле стала щасливою мамою сімох хлопчиків і трьох дівчаток.

Водночас УЗД спочатку показувала, що жінка носить шістьох дітей, пізніше лікарі повідомили про вісім малюків.

Як стверджує жінка, вона завагітніла природним шляхом і не лікувалася від безпліддя.

Під час пологів їй робили кесарів розтин.

У породіллі та її чоловіка є ще двоє дітей – близнюки народилися шість років тому.

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Народила дев’ять дітей

Жінці вдалося побити рекорд породіллі з Марокко, яка у травні 2021 року народила одразу дев’ять дітей.

Вона стала мамою п’ятьох дівчаток і чотирьох хлопчиків.

Детальніше читайте на Фактах ICTV.

Джерело: IOL

Фото: Pixabay

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