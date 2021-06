У провінції Гаутенг на півночі Південно-Африканської Республіки жінка народила одразу 10 дітей, встановивши новий світовий рекорд Гіннеса.

37-річна Госіаме Тамара Сітхоле стала щасливою мамою сімох хлопчиків і трьох дівчаток.

Водночас УЗД спочатку показувала, що жінка носить шістьох дітей, пізніше лікарі повідомили про вісім малюків.

Як стверджує жінка, вона завагітніла природним шляхом і не лікувалася від безпліддя.

Під час пологів їй робили кесарів розтин.

У породіллі та її чоловіка є ще двоє дітей – близнюки народилися шість років тому.

A 37-year-old South African woman, Gosiame Thamara Sithole has given birth to 10 babies (7 boys and 3 girls).

She has broken the world record for the Most Children to Survive in a Single Birth. pic.twitter.com/k77rPiVLIW

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) June 8, 2021