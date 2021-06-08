Учені Інституту молекулярної біології та генетики провели дослідження мікроорганізмів у столичному метрополітені.

Цю роботу було проведено в рамках найбільшого у світі дослідження міських мікробіомів, що є у повітрі та на поверхнях, яких торкаються люди, і охопило 60 міст світу.

– Кожне місто має свій власний молекулярний відбиток, який його визначає, – говорить голова консорціуму Крістофер Мейсон, професор медицини у Weill Cornell (WCM), Нью-Йорк. – Якби ви дали мені своє взуття, я міг би приблизно з 90% точністю сказати, з якого ви міста.

Учені виявили 4 246 відомих видів мікроорганізмів, але водночас — 10 928 нових вірусів та 748 бактерій.

– У київському метро ми виявили дуже типового представника шкірної мікрофлори людини — сutibacterium acnes, що в нормі зазвичай спостерігається у здорових людей, – розповідає молодший науковий співробітник ІМБГ Аліна Фролова. – Ця бактерія входить до складу основних 31 видів, знайдених у всіх 60 містах, й ще раз свідчить про величезний вплив людини на міське середовище.

Однак виявлено й види, які унікально характеризують київське метро, наприклад, Mycobacterium sp. VKM Ac-1817D – бактерія, вперше секвенована в 2015 році. Це непатогенна мікобактерія, що може брати участь у синтезі фармацевтичних стероїдів.

А у Латвії був виявлений колумбійський штам коронавірусу. Він має дві небезпечні мутації. Детальніше читайте в матеріалі Факти ICTV.

Джерело: ІМБГ